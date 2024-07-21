各界聲聲喚 媒體議價...數發部想解方

「新聞有價」早已成為社會共識，但對國內媒體議價腳步卻遲遲未見影子，加上新內閣上任至今尚未提出討論，讓新聞產業相當著急。據了解，數位發展部正在研擬全新方案，目標是希望新聞產業能夠存活下去。

數發部成立以來，多次召集媒體、數位平台開會討論，Google也於去年3月推出「台灣新聞數位共榮基金」，未來三年內挹注3億元協助新聞產業。

雖然看似數位平台釋出善意，但對新聞產業困境仍無法從根源解決。今年初有學者大聲疾呼希望數發部態度「硬起來」，台灣應加快相關立法。但內閣交接，新團隊上任，各項業務仍在熟悉中，媒體議價議題也淡了下來。

據知情人士指出，數發部對媒體議價持續關心中，只不過以目前現況看，如果要走媒體「議價」這條路恐怕會引發更大反彈，以加拿大為例，通過「線上新聞法」後，Meta表達「臉書、IG用戶無法再從平台上獲得新聞」；就怕強硬議價，恐怕也會令台灣媒體面對相同困境。

知情人士表示，為防止此狀況也在台灣發生，數發部正積極構思其他解決方式。他坦言，確實發現這些數位平台不斷使用新聞媒體的創作，但面對數位平台強硬態度，也不得不思考其他方式，接下來也會盡快展開跨部會議，討論具體方案與計畫。