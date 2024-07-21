陸全力拚成熟製程 聯電、力積電等三大策略...迎戰紅潮

大陸全力拚成熟製程產能，台系晶圓代工業者聯電（2303）、力積電（6770）等運用三大營運策略，包括強化技術量能、布局海外據點、攜手國際大廠合作，全面因應紅潮壓境。

根據SEMI統計，儘管2023年半導體產業不景氣，全球晶圓廠產能仍成長5.5%至每月2,960萬片晶圓；大陸引領了這一波擴張，2023年大陸成熟製程產能已占全球29%，居第一，顯示大陸擴張成熟製程產能的野心。

面對大陸業者大開產能，台系晶圓代工業者聯電和力積電採用三大策略因應。

以聯電來說，首先就是擴大海外生產，該公司新加坡Fab12i擴建新廠P3廠硬體建物將在今年中完成，配合客戶訂單調整，量產時間將延後半年至2026年初。

同時還攜手英特爾合作12奈米製程平台，聯電共同總經理王石說明，此舉將使聯電自28／22奈米節點，無縫接軌至關鍵12奈米，聯電既有客戶將有更多生產地區選擇，並受惠平台策略，雙方合作將是英特爾、聯電、客戶和整個半導體生態系「四贏」局面。

技術進展上，聯電先前推出22奈米嵌入式高壓（eHV）技術平台，為領先業界的顯示器驅動晶片解決方案，推動未來高階智慧手機和移動裝置顯示器發展。

力積電部分，去年與SBI Holdings, Inc.合資設立JSMC首座晶圓廠，選定日本宮城縣黑川區大衡村的第二北仙台中央工業園區，外媒報導，該廠有可能提前一年至2026年量產，提前搶食日本市場商機。