下半年需求回溫…成熟製程晶圓代工 迎利多

半導體產業回升帶動，業界預期成熟晶圓代工廠聯電（2303）、力積電（6770）等營運將走出本波谷底，下半年需求可望較上半年回升，且傳統第3季旺季加持，有助提升業者產能利用率爬升，挹注業績表現。

業界分析，半導體產業經歷超過一年以上庫存調節後，隨AI全力助攻，刺激各項應用興起，全球半導體產業逐漸回溫，儘管成熟製程競爭依舊激烈，但可以觀察到成熟製程晶圓代工有很高機會優於去年表現。

法人說明，成熟製程晶圓代工廠下半年營運回升動能有兩大重點，首先是全球半導體產業回彈力道推動，其次是儘管大陸成熟製程晶圓產能持續開出，且價格不斷殺低，但對台灣三大成熟製程廠衝擊已逐漸收斂，因此台系晶圓代工廠營運谷底約在去年第4季到今年第1季。

觀察業績表現，聯電今年第2季營收567.99億元，季增3.97%、年增0.89%，為歷年同期次高；累計上半年營收1,114.31億元，年增0.84%。聯電認為，目前對景氣看法維持先前法說會基調，景氣已在上半年走出谷底，下半年整體需求會比上半年好一些，主要來自通訊與消費性類市況回暖。

聯電將在31日召開法說會，說明今年第2季財務暨後市營運報告，外資法人聚焦產能利用率、代工價格、海外擴產進度等三大議題。

針對本季表現，力積電表示，記憶體產能利用率上季就已達九成，且市場對價格向上有共識，目前維持全產能生產，12吋邏輯製程產能利用率會提升至80%以上，8吋分離式元件與邏輯製程也上升至70%，現階段產能利用率提升僅是起步，有機會緩步爬升。

價格部分，力積電強調，儘管大陸新產能陸續開出，但同業產能利用率也不錯，整體價格市場氛圍已落底並趨於穩定，且公司主要客戶為非中系，也調漲部分價格，有助營收表現。

就產品別來說，力積電電源管理IC客戶庫存已告一段落，需求緩步回升，AI相關電源管理IC也準備送樣給新客戶，有望明年貢獻營收。