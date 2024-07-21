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高速傳輸業者大擴產 搶搭AI列車

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

連接線與連接器族群迎接高速傳輸需求，擴大海內外投資，紛紛展開全球布局與擴增產能。

貿聯（3665）在大陸常州新廠1月開幕，台南新廠將於第3季前完工，打造高頻高速研發中心；印尼巴淡島新廠預計第3季完工，將與新加坡、馬來西亞廠搭配，打造完整的高中低階產品線，支持此一區域快速發展。

信邦今年主要目標是建立墨西哥工廠，以迎合北美市場需求；至於東南亞，目前在越南有一個據點服務客戶，馬來西亞也有據點。

嘉澤則設立越南新廠，第一階段所有廠房加辦公室都已完成，今年對該公司營收貢獻大概在3到5%，如果所有廠房全部使用可能占10-15%營收，尚未敲定產能全開時間表。

佳必琪在2017年設立越南一廠，2022到2023設立越南二廠，以降低大陸產能，台北也有實驗室設備並買下五股的倉庫。

良維泰國一廠有六條生產線，第二廠興建中，完工後將有18條產線加入，產能會較目前多出三倍，將優先配合伺服器客戶電源線的生產。

越南 馬來西亞

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