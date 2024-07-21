高速傳輸族群 Q3出貨喊衝…貿聯、佳必琪等將寫佳績

輝達（NVIDIA）新一代人工智慧（AI）伺服器GB200掀起高速運算與高速傳輸需求，帶動連接器與連接線族群下半年需求看增，除出貨量提升，由於高速傳輸線與連接器都是高單價產品，可望提升連接線／器族群出貨單價，第3季營運將呈現價量齊揚狀態。

連接線與連接器族群，包括貿聯（3665）、佳必琪、嘉澤、嘉基、優群、瀚荃、正凌、正崴、信邦與良維等，都可望受惠。

貿聯打入GB200供應鏈，出貨產品包括電力相關的Power whip、Rack Busbar及Busbar連接器。另外，還包括櫃內的資料傳輸線束等。

貿聯董事長梁華哲表示，目前資料中心、AI等屬於高速運算（HPC）部門的客戶拉貨很急，希望交期往前，AI新平台產品預計第4季到明年第1季完成認證。去年HPC占貿聯營收比重約12%，今年首季提升到14%，看好AI伺服器新品單價較高，加上出貨量逐步放大，HPC營收比重今年可望提升到兩成以上。

佳必琪董事長張舒眉表示，AI商機來的又急又快，北美四大雲端服務供應商（CSP）已成為該公司AI伺服器客戶，下半年營運將優於上半年，訂單能見度看到明年。佳必琪是輝達合格供應商，也是美商美超微的主力供應商。

針對AI產品業績展望，嘉澤表示，目前以內部電源線為主，但高速訊號線後續也會提升，這一塊成長非常快速，第1季AI伺服器相關營收季增快一倍，後續可望受惠AI伺服器市場持續向上及供應產品類別增加，營收貢獻也將提升。另外，該公司也切入AI伺服器水冷快接頭，第3季有機會認證通過，迎接新商機。

瀚荃指出，受惠AI產品需求上升，旗下網通產品占營收比重已超過三成，儘管筆電與工業領域復甦腳步較緩慢，但全年營收將年增雙位數，2025、2026年皆可望受惠AI筆電與伺服器電源零組件帶來的正向影響。

良維董事長李淳正表示，受到AI伺服器帶動資料中心大電流需求，伺服器占良維營收比重近四成（去年占比是23%），亞馬遜AWS已是最大客戶，其他CSP包括Google、Meta與微軟等在接觸或認證中，預期將以Google腳步最快，明年可望出貨。

正崴表示，看好AI PC與AI伺服器對高速傳輸線的需求，加上美系手機客戶將導入AI應用，並改用Type-C連接器帶動的商機持續發酵，低軌衛星連接器與相關線纜產品需求也相當暢旺，樂觀看待下半年旺季效應。