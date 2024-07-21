鴻海研究院 23日談AI、創新

鴻海（2317）旗下鴻海研究院將於7月23日舉辦「AI NExT Forum」，今年論壇特別以「鴻海50年 智慧新紀元：生成式AI與未來創新」為主題，探討生成式AI技術在圖像、語言處理等方面突破，並與外界說明這些前瞻科技將如何改變未來的生活與工作模式。

論壇邀請零一萬物CEO兼創新工場董事長李開復、澳洲蒙納許大學資訊學院教授蔡劍飛等多位國內外重量級專家學者齊聚一堂，鴻海研究院及負責智慧製造、智慧駕駛、智慧城市等平台的部門主管，屆時也會陸續上台，分享鴻海在此三大平台的最新研究成果與創新應用。

隨著大型生成式人工智慧模型規模的不斷擴大，如何使訓練的過程更加高效節能，並且可即時應用在辦公室、智慧工廠、金融及醫療等各場域，訓練和推理的效率變得更加重要。

今年的論壇特別邀請到ScholarGPS頂尖學者，也是IEEE Fellow的蔡劍飛，發表「Improving Efficiency of Large Generative AI Models」主題演說，分享他的團隊如何更有效率地訓練大型生成式AI模型，並減少能源的消耗成果，同時也將分享研究遇到的挑戰，及未來的研究方向。

鴻海研究院將攜手集團三大平台發表最新研究成果與創新應用，包括如何運用生成式AI加速智慧電動車、智慧製造及智慧城市應用，研究院人工智慧研究所詹念怡及廖宜斌兩位研究員分享如何透過增強感知模組的穩健性和對規劃模組的閉環模擬測試，提升自駕車AI算法的安全性；以及介紹大模型技術如何提升Agent的主動感知和決策支持，加強自駕車或機器人的環境感知能力。