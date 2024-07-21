大數字／先進製程產能 八成台灣製造
財團法人資訊工業策進會（MIC）盤點全球半導體產能，預測2030年台廠IC製造業產能重心仍在台灣，也是最先進製程首發量產地，占全球總產能80%。
資策會4月發布半導體產業預測，2024年台灣半導體產業產值年增長13.6%，達到新台幣4.17兆元，供應鏈走出高庫存陰霾。
資策會產業顧問彭茂榮指出，2024年半導體市場能見度相對更明朗，然而還不到全面復甦，包含供應鏈仍在調整階段、產業淡旺季周期也尚未恢復正常水準，將保守預估成長。
他認為，受到終端需求復甦，以及AI、高效能運算（HPC）應用推動，加上各國政府獎勵措施等，加速全球先進製程與晶圓代工產能擴增，預估2024年全球半導體產能持續成長6%。而2024年台灣產能占全球比重18%、產能擴張將成長6%。
展望2030年，他預期台灣依舊會是產能重心，也是最先進製程首發量產地，預估台廠產能在台將占80%，其他例如日本7%、大陸6%、新加坡4%、美國2%與德國1%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言