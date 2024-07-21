大數字／先進製程產能 八成台灣製造

財團法人資訊工業策進會（MIC）盤點全球半導體產能，預測2030年台廠IC製造業產能重心仍在台灣，也是最先進製程首發量產地，占全球總產能80%。

資策會4月發布半導體產業預測，2024年台灣半導體產業產值年增長13.6%，達到新台幣4.17兆元，供應鏈走出高庫存陰霾。

資策會產業顧問彭茂榮指出，2024年半導體市場能見度相對更明朗，然而還不到全面復甦，包含供應鏈仍在調整階段、產業淡旺季周期也尚未恢復正常水準，將保守預估成長。

他認為，受到終端需求復甦，以及AI、高效能運算（HPC）應用推動，加上各國政府獎勵措施等，加速全球先進製程與晶圓代工產能擴增，預估2024年全球半導體產能持續成長6%。而2024年台灣產能占全球比重18%、產能擴張將成長6%。

展望2030年，他預期台灣依舊會是產能重心，也是最先進製程首發量產地，預估台廠產能在台將占80%，其他例如日本7%、大陸6%、新加坡4%、美國2%與德國1%。