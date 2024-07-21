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大數字／我晶片業產值 今年估逾5兆

經濟日報／ 記者林宸誼╱台北報導
晶片示意圖。 （美聯社）
晶片示意圖。 （美聯社）

受到AI帶動半導體先進製程需求，工業研究院預估，今年台灣半導體產值將首次突破新台幣5兆大關，達到5.1兆，年增率高達17.7%。不過在樂觀氣氛背後，也有產業過度傾斜集中、發展AI需大量能源兩項隱憂，需要政府長期規劃，扶植其他產業。

台灣半導體產業的成長正加速，2014年以前產值只有1兆多，2014年到2019年之間2兆、2020年變成3兆，2021年後維持在4兆，受到AI帶動，預估今年產值達到5兆1,134億元。

中華經濟研究院院長代理院長王健全表示，台灣近年產業發展更加往半導體傾斜，半導體占台灣總出口近40%、並占GDP的13%，但僅有7％的就業人口，建議強化半導體和其他產業的鏈結。

台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真指出，像輝達或超微在台灣設立研發中心，也帶動房市，所以半導體業績影響到不僅是經濟層面，還有區域的發展，乃至於資本市場，甚至是國家安全。

劉佩真提到，今年外銷表現中，伺服器和半導體業支撐了台灣出口，彌補部分表現不佳的傳產表現。政府也意識到資源都過度傾斜到半導體業，但還是要逐步扶植其他產業，不能只有單靠半導體業。

半導體 總監

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