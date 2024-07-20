貿協AI CEO工作坊重磅開訓 培育臺灣企業領導人全方位AI能力

外貿協會以協助企業經營高層克服AI應用焦慮，善用AI技術提升競爭力目的，7月20日在貿協國貿大樓全新「天空廣場」熱鬧開訓第一期「貿協 AI CEO工作坊」，吸引日月光（3711）、穩懋、光寶、士林電機、永進機械等逾30家、33位來自傳產、科技、服務、貿易、機械等產業CEO及高階學員熱烈參與。

外貿協會董事長黃志芳在開訓引言時以「麻雀變鳳凰」比喻，分享「貿協邁向AI的旅程」故事，他表示去年為AI元年，每一家公司都必須是一家AI公司，今年貿協舉辦的台北國際電腦展，吸引眾多美國科技巨頭前來，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳更掀起一陣旋風，顯示臺灣在全球AI領域的重要地位。與此同時，貿協近年來更以身作則，積極的轉型，從傳統的公協會逐步成功轉型為科技驅動的現代化組織，這也是辦理貿協AI CEO 工作坊的起心動念。

貿協認為，在數位時代，每家公司都應該是一家科技公司，於是開始積極推動數位轉型，2023年人工智慧時代來臨，更深信每家公司都應該是一家AI公司。在這過程中先後成立創新中心，舉辦TAITRA Tech Talk科技論壇，成立數位科技中心、全員學大數據、訂定貿協的AI Policy，開發貿協的GPT-TARA，成立數據治理委員會、用AI解決業務痛點、自行訓練語言模型、開發臺灣企業大腦等。

關於開發「臺灣企業大腦」，在經濟部支持下，貿協正打造台灣對外貿易AI平台，將來企業只要輸入統編，貿協AI即會幫業者分析市場並提供拓銷工具及平台的客製化建議，預計今年下半年上線。未來更進一步將為企業推荐潛在國外買主，最終目標為創造跨業合作的生態系，將為廣大臺灣中小企業運用AI拓展國際市場提供適切服務，開拓更多商機。

此次開課前，貿協事先對學員的企業所做的「企業應用Gen AI焦慮因素觀察」問卷顯示：企業在應用生成式AI技術所面臨主要課題有主管或員工對生成式AI能產生的強大能力不清楚、員工缺乏運用生成式AI相關技能、公司或部門沒有明確的用途策略、不知道如何選擇適合企業需求的AI工具、以及公司內部使用生成式AI技術的技能有限等；此外問卷更反映出中小企業應用低業務影響力類別的生成式AI較普遍，大型企業則更願投注資源嘗試能夠產生中度業務影響力的生成式AI應用。這反映出企業規模影響技術應用決策，大型企業具備更多資源和風險承受能力，中小企業則需更多支持和引導以加速進展。解決這些業界所面臨的挑戰，正是開辦此次AI CEO工作坊最重要的目的。