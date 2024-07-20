世界先進第2季營收季增 法人估單季EPS約1元、全年4.1元

世界先進（5347）第2季營收季增14.8%，符合市場預期中，法人機構表示，世界先進將興建一座12吋晶圓廠，有助長期營運成長，但資本支出大增，折舊金額將會明顯增加下，預估第2季每股獲利（EPS）約1元，全年為4.1元。

法人機構表示，世界先進受惠第2季半導體需求逐步恢復，上半年消費性電子庫存調整將回歸正常季節性，其中，車用、工業用庫存調整雖仍在進行、但已有進展，第2~3季將回到正常水位，目前看至下半年溫和成長，訂單能見度約二至三個月。

世界先進2Q24訂單以製程別來看，0.18 um占營收比重增加，產業別來看，大面板驅動IC及電源管理營收占比將增加，因為消費性的庫存已回到較正常的水準。客戶投片在第2季在驅動IC或電源管理IC等產品線都有相當程度的貢獻增加，大尺寸驅動IC受惠第3季有世界級賽事舉辦，及面板廠開始增產。

另外，NB庫存調整已經到相對健康位置或是低點，電源管理IC部分，面板、NB或是AI 伺服器等需求動能都可望比第1季明顯增加下，預估單季毛利率來自產能利用率提升下，將優於第1季，第2季EPS約1元。

世界先進目前有4座台灣廠區及1座新加坡廠區，皆為8吋晶圓廠，但客戶逐步將產品轉往12吋廠製造，且中國大陸晶圓廠以更具成本優勢12吋晶圓廠對原8吋廠產品搶單，加上地緣政治的影響，非中系客戶對產地的需求升溫，因此世界先進一旦完成與建新加坡12吋廠，將有機會獲得更多國際整合元件大廠（IDM）委外訂單，並且擴大搶攻車用、工控等相關市場，使營收大幅提升，提升市場競爭力。

此新晶圓廠將由世界先進營運，投資金額共約78億美元，其中，68億美元為資本支出，1/3是土建，2/3為設備，10億美元為營運資金和授權金等。世界先進將注資24億美元，並持有60%股權，NXP則注資16億美元，持有40%股權。

分析師表示。世界先進受惠供應鏈去中化，陸續接到美系廠商自中國大陸晶圓廠轉單，未來國際大廠、IDM廠營收比重將會增加，將可抵銷IC設計、國內廠商訂單波動性，預估世界先進今年EPS約4.1元。