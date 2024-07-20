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微軟大當機震出公有雲隱憂 專家：採用混合雲備援

中央社／ 台北20日電
資安公司CrowdStrike的軟體更新出錯，造成全球大規模Windows設備受到影響。歐新社
資安公司CrowdStrike的軟體更新出錯，造成全球大規模Windows設備受到影響。歐新社

資安公司CrowdStrike的軟體更新出錯，造成全球大規模Windows設備受到影響。資安專家分析，這次事件讓企業防不勝防，為避免當機重演，建議企業採用混合雲建立備援機制，或設定標準作業程序（SOP），在電腦當機時改採人工作業方式應變。

微軟系統19日大規模當機，在全球各地釀成混亂情況，銀行、媒體和航空公司都成為受害者。桃園國際機場部分航空公司因使用微軟雲端系統Navitaire，連帶影響離境報到系統無法電腦作業。

CrowdStrike承認，是他們的一項更新行動導致這次問題，影響以Windows運作的裝置。微軟正在採取「緩解措施」來應對當機「持續帶來的影響」。

資安專家劉彥伯今天接受中央社記者電訪指出，這次事件是因為CrowdStrike的軟體更新出問題，影響微軟Azure公有雲用戶。由於微軟用戶基礎相當龐大，全球受影響電腦可能高達上千萬台。

他表示，通常在部署軟體更新前，會先進行小範圍測試，若沒有問題才部署到更大區域；推測這次問題出在CrowdStrike沒做小範圍測試，等到大範圍部署才發現錯誤。

劉彥伯坦言，這次事件確實很像「千禧蟲」（Y2K，電腦程式進位運算出錯造成問題）。目前大多數企業都採用公有雲，是因為公有雲主機多、備份資料方便，即使網路中斷也可以隨時切換，而且網路乘載量較高，不容易遭受分散式阻斷服務（DDoS）攻擊。

不過，劉彥伯說，在這次微軟系統當機事件中，所有公有雲的好處突然變成了壞處。一旦大多數企業或政府機關都太過依賴公有雲，只要公有雲出錯，可能癱瘓一個國家的公共設施、金融體系及用電。

他建議企業採用結合公有雲和私有雲的「混合雲」方式，平常把部分資料放到私有雲，建立備援機制，當公有雲發生問題時可以迅速切換。另外也需要建立人工作業方式的標準作業程序，在電腦當機時可以緊急應變。

微軟 軟體

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