快訊

蘋果法說會即將登場 外界最關注iPhone 16兩大難題

郭品超「靈肉分離論」爆爭議後 曬重機奔馳片「阿皓在台灣」

美國股債房金將受衝擊 預見下一輪川普效應

遭華為控告侵權 聯發科：訴訟案對公司無重大影響

中央社／ 台北20日電
華為近期向中國地方法院對聯發科（圖）發起專利侵權訴訟，聯發科強調，此訴訟案件對公司無重大影響。圖／聯發科提供
華為近期向中國地方法院對聯發科（圖）發起專利侵權訴訟，聯發科強調，此訴訟案件對公司無重大影響。圖／聯發科提供

陸媒「企業專利觀察」報導，中國品牌廠華為向IC設計廠聯發科提出可能涉及行動通信技術的專利侵權訴訟，聯發科19日發布重大訊息說明，該案已進入司法程序，不予評論。

聯發科也強調，此訴訟案件對公司無重大影響。

根據「企業專利觀察」微信公眾號18日晚間報導，華為近期向中國地方法院，提出對聯發科的專利侵權訴訟。專家推測，華為控告聯發科侵權的專利，可能涉及5G等蜂巢式行動通訊技術。

報導指出，這是華為在全球智慧手機等產業既有專利許可模式下的全新嘗試，從原本向智慧終端廠商收取專利許可費，進一步探索向晶片廠商收取許可費的可能性。

根據世界智慧財產權組織（WIPO）的數據，華為、三星和高通是2023年國際專利申請最多的公司。華為去年以6494件的PCT（專利合作條約）申請數量，位居全球榜首。

聯發科 華為

延伸閱讀

一鍵生成PPT、幫人資篩履歷 聯發科AI助理「達哥」外部公司也想用

華為專利戰 告聯發科侵權…專家：涉及5G可能改變現有模式

華為提告聯發科 業界：價格問題「談崩了」

聯發科7月31日將召開法說會 下半年營運展望受關注

相關新聞

遭華為控告侵權 聯發科：訴訟案對公司無重大影響

陸媒「企業專利觀察」報導，中國品牌廠華為向IC設計廠聯發科提出可能涉及行動通信技術的專利侵權訴訟，聯發科19日發布重大訊...

台積電設廠效應房市上漲 嘉義市第二季實價登錄交易熱區曝

台積電先進封裝廠落腳嘉科園區，華泰名品城也選定高鐵太保車站特區，帶動當地太保市及鄰近嘉市房市，市府地政處依據內政部第二季...

一鍵生成PPT、幫人資篩履歷 聯發科AI助理「達哥」外部公司也想用

聯發科97%員工都在用，外部新創也加入生態圈，台灣第一個生成式AI服務平台「達哥」是如何做出來？聯發科AI暨數據工程處協理葉家順，將於天下經濟論壇（CWEF）分享數位轉型歷程。

華為專利戰 告聯發科侵權…專家：涉及5G可能改變現有模式

根據陸媒報導，華為近日於中國地方法院提告聯發科侵害專利。聯發科昨（19）日發布重大訊息，指微信企業專利觀察報導提到，華為...

兩岸專利戰 華為控聯發科侵權

根據陸媒報導，華為近日於中國地方法院提告聯發科侵害專利。聯發科昨（十九）日發布重大訊息，指微信企業專利觀察報導提到，華為...

華為提告聯發科 業界：價格問題「談崩了」

隨著近幾年全球5G商用化的快速鋪開，通信巨頭們對專利費用的態度也不再遮遮掩掩，科技巨頭之間的專利戰愈演愈烈。智慧財產權行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。