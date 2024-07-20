遭華為控告侵權 聯發科：訴訟案對公司無重大影響
陸媒「企業專利觀察」報導，中國品牌廠華為向IC設計廠聯發科提出可能涉及行動通信技術的專利侵權訴訟，聯發科19日發布重大訊息說明，該案已進入司法程序，不予評論。
聯發科也強調，此訴訟案件對公司無重大影響。
根據「企業專利觀察」微信公眾號18日晚間報導，華為近期向中國地方法院，提出對聯發科的專利侵權訴訟。專家推測，華為控告聯發科侵權的專利，可能涉及5G等蜂巢式行動通訊技術。
報導指出，這是華為在全球智慧手機等產業既有專利許可模式下的全新嘗試，從原本向智慧終端廠商收取專利許可費，進一步探索向晶片廠商收取許可費的可能性。
根據世界智慧財產權組織（WIPO）的數據，華為、三星和高通是2023年國際專利申請最多的公司。華為去年以6494件的PCT（專利合作條約）申請數量，位居全球榜首。
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