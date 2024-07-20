台積電設廠效應房市上漲 嘉義市第二季實價登錄交易熱區曝

台積電先進封裝廠落腳嘉科園區，華泰名品城也選定高鐵太保車站特區，帶動當地太保市及鄰近嘉市房市，市府地政處依據內政部第二季4至6月成屋買賣實價登錄交易熱區，第1名是「新蛋黃區」湖子內，該區申報實價登錄件數65件；在地陳姓建商說，土地漲勢凶，地坪快漲到20萬元；民眾看房價不斷上漲，直呼「薪水追不上高房價！」

市府地政處定期公布各季買賣實價登錄熱區，按各地段統計每季買賣實價登錄案件量取前三名發布。熱區範圍圖以地段為主，輔以蒐集土地買賣交易資料將地價相近、位置相連或情況相同之土地劃為同一範圍劃定之。

依今年第二季（4-6月）買賣實價登錄案件量的前三名分析如下：第1名：位於湖子內區段徵收區健康11街建案，交屋買賣移轉案件為主，該區申報實價登錄件數65件。第2名：興雅路及德陽街口裡地建案，交屋買賣移轉案件為主，該區申報實價登錄件數36件。第3名有3區，申報件數都是19件。有2區建案買賣移轉案件為主。近期嘉市成屋買賣登錄交易熱區，大部分為建案交屋案件。

新開發的湖子內，市府4月標售最後一批15筆低價地，開標結果共31封投標單，投標踴躍，共標脫13筆土地，最高得標單價每坪約30 萬5791元，最低得標單價每坪約12.7萬，平均單價每坪約15.2萬元。

湖子內區段徵收住宅、商業區完售，新建房屋店面林立，8年多前開發完成每坪10萬元，因台積電、華泰名品城及鄰近嘉縣產業園區開發等重大投資利多，地價翻倍漲到近20萬元，除在地建商購地推案，外地建商、營造財團也來獵地推建案。