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兩岸專利戰 華為控聯發科侵權

聯合報／ 記者簡永祥林宸誼／台北報導

根據陸媒報導，華為近日於中國地方法院提告聯發科侵害專利。聯發科昨（十九）日發布重大訊息，指微信企業專利觀察報導提到，華為提起可能涉及行動通信技術的專利訴訟，此訴訟案件對公司無重大影響。

華為向手機業者收取每支五Ｇ手機上限為二點五美元的專利許可費，如今控告聯發科。外界評估，現階段對聯發科晶片銷售的實質影響有限，更重要的意義是：這是華為在全球智慧手機等行業既有專利許可模式下一次全新嘗試：從向智慧終端機廠商收取專利許可費，進一步嘗試向晶片廠商收費。

針對訴訟，聯發科昨強調「該案已進入司法程序，本公司不予評論」，華為亦無相關回應。

但智慧財產權專家預期，華為向聯發科提告，主要是想依循高通模式收費，在專利談判上，以訴訟做工具。

過去數年，隨著全球五Ｇ商用化的快速鋪展，通訊巨擘們對專利費用的態度也不再遮遮掩掩，科技巨頭之間的專利戰愈演愈烈。

業者表示，現在的行動通訊晶片收費方式，所有的專利權人不是向晶片廠商收費，而是在價值鏈更大的手機端嘗試收費。

例如，高通和蘋果的專利訴訟「車輪戰」平息不到三年，易立信、諾基亞又開始在全球向手機廠商發起了五Ｇ專利訴訟戰。先前，易立信至少在六個司法管轄區對蘋果提起專利侵權訴訟，雙方在二○二二年底達成和解協定。

諾基亞則從二○二一年開始在英國、德國、西班牙、法國及印度、印尼等多個地區，將多家大陸廠商告上法院，隨後在今年與ＯＰＰＯ和解。

但如果未來收費模式能轉移到「零件級」，對一般消費者而言，最直觀的感受就是，以後蘋果、三星、華為、小米、ＯＰＰＯ、vivo等手機ＯＥＭ廠商的專利授權費支出壓力將大幅降低，轉而由供應鏈中的晶片廠商，例如聯發科、高通、華為海思等少數幾家晶片廠商，處理主要專利費的問題。

換句話說，在這樣的收費模式下，消費者購買智慧型手機的支出可望因此降低。

智慧型手機 聯發科 華為

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