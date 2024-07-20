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楊天生家族 估200億入袋

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

配合台積電（2330）2奈米以下先進製程進駐，中科台中園區二期擴建案在最大地主興農同意協議價購下，取得重大進展。中科管理局強調，為了配合國家半導體政策，展現最大誠意，但興農球場發出的球證須由興農自行與會員協商。

中科二期園區所在的興農球場，隸屬興農育樂公司，外界推估，中科完成收購，楊天生家族預估有150億至200億元的現金入袋。

興農集團創辦人楊天發40多年前以每坪不到百元價格，購入興農球場所在的大肚山山坡地，2014年過世後，興農育樂由楊天生擔任董事長。業界估算，若扣除球證補償金，以150億元土地收購價格計算，每坪單價約7.4萬元，楊家獲利高達740倍。

據了解，中科二期擴建案進入土地取得程序後，中科管理局先後與興農舉行三次協議價購協調會議，楊天生都親自出席。

對於興農提出部分如臨東大路的土地，估價應提高標準等，中科管理局均展現最大誠意，願意與估價師再作協調。但興農堅持球證補償金應視為營業損失，中科管理局則認為球證補償屬於私權部分，應由興農與會員自行協調，並強調「這是底線」。

由於雙方認定仍有差距，且為全國首例，中科管理局決報請內政部地政司釋疑；中科管理局也不排除全案進入強制徵收，已報請台中市地價評議委員會9月審議徵收地價。

中科 補償金

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