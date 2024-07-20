華為提告聯發科 業界：價格問題「談崩了」

隨著近幾年全球5G商用化的快速鋪開，通信巨頭們對專利費用的態度也不再遮遮掩掩，科技巨頭之間的專利戰愈演愈烈。智慧財產權行業專家推測，華為提告聯發科（2454）的專利有可能涉及5G（或含4G、3G等）等蜂窩移動通信技術。《第一財經日報》報導，一位知情人士表示，雙方在兩、三年前就相關專利費用開始有分歧，但前段時間雙方就價格問題「談崩了」。

業內人士指出，「對方根據終端的價格向聯發科提出了相應的要求，但是聯發科內部認為價格過高。」

華為在通信領域擁有相當多的專利儲備。華為的PCT（Patent Cooperation Treaty，專利合作條約）申請量在2023年位居全球榜首，2023年就公布了6,494件PCT申請，從2017到2023年國際專利申請人排名連續七年蟬聯第一，5G方面的必要專利更是遙遙領先。

世界智慧財產權組織發布的最新統計資料顯示，華為、南韓三星電子和美國的高通公司是2023年產權組織國際專利體系的全球領先用戶。高通和蘋果的專利訴訟「車輪戰」平息還不到三年，易立信、諾基亞又開始在全球向手機廠商發起了5G專利訴訟戰。先前，易立信至少在六個司法管轄區對蘋果提起專利侵權訴訟，雙方在2022年底達成和解協定。

而諾基亞則從2021年開始在英國、德國、西班牙、法國以及印度、印尼等多個地區，將多家大陸廠商告上法院，隨後在今年與OPPO等業者和解。