台積中科擴廠 大突破 興農同意協議價購土地

中科管理局長許茂新昨（19）日宣布，中科台中二期園區擴建案有重大進展，最大地主興農已同意有條件接受中科協議價購土地，預計最快今年底可取得土地，明年交由台積電（2330）建廠。台積電則表示，持續配合主管機關程序進行。

中科二期園區開發面積89公頃，其中興農高爾夫球場占67公頃，占約76.8%，還有軍方靶場12公頃、私人土地10公頃。二期園區共有111位地主及地上物，中科管理局已陸續取得56份協議價購同意書，占總開發面積的93%。土地取得費用預算約237億元。

中科台中園區二期擴建最新進度

許茂新強調，二期園區土地協議價購的前提，必須由興農解決與球場會員收回球證問題。興農球場共發出1,750張球證，會員要求以180萬元買回球證，合計收回成本約31.5億元。

台積電2奈米製程預計2025年量產，業界傳出2奈米產能建置地點可能包括竹科寶山、高雄廠以及南科。後續更先進的製程，業界認為中科應當有空間可進行產能建置。

台積電2奈米家族的N2P製程技術，計畫於2026年下半年量產，後續也將推出A16製程技術為下一代奈米片技術，同樣規畫於2026年下半年進入量產。

中科管理局昨日慶祝中科園區成立21周年。中科在2021年產值首次突破兆元大關，2022年持續成長達到1.17兆元的亮眼成績。去年受全球通膨、升息及終端市場需求疲軟，致產業供應鏈持續調整庫存等因素影響，園區營業額9,383.96億元、年減19.7%，但仍為歷年第三高。

許茂新指出，截至4月底止，中科營業額累計3,244.36億元，較去年同期2,984.34億元成長8.7%，其中二林園區更成長近四倍，今年中科全年營業額樂觀期待，可望再次突破兆元大關。

中科成立21年來核准237家廠商進駐，投資金額累計2兆4,000多億元，園區從業員工數已逾5.4萬人。

許茂新表示，中科將持續強化壯大半導體、人工智慧、軍事工業、安全監控與次世代通訊等「五大信賴產業」。配合半導體先進製程技術及前瞻產業布局，持續推動台中園區擴建二期計畫，預計可創造4,857億年產值及提供4,500人就業機會。