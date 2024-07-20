快訊

雙颱今將生成 吳德榮指它下周轉中颱逼近 風雨不可小覷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華為專利戰 告聯發科侵權…專家：涉及5G可能改變現有模式

經濟日報／ 記者鐘惠玲林薏茹林宸誼／綜合報導
華為近日在大陸法院對聯發科發起專利侵權之訴，專家推測，很有可能涉及5G相關通信技術。聯發科／提供
華為近日在大陸法院對聯發科發起專利侵權之訴，專家推測，很有可能涉及5G相關通信技術。聯發科／提供

根據陸媒報導，華為近日於中國地方法院提告聯發科侵害專利。聯發科（2454）昨（19）日發布重大訊息，指微信企業專利觀察報導提到，華為提出可能涉及行動通信技術的專利訴訟。該案已進入司法程序，因此不予評論。此訴訟案件對該公司無重大影響。

智慧財產權行業專家推測，此次華為控告聯發科的專利，很有可能涉及5G（或含4G、3G等）等蜂窩移動通信技術。

華為向手機業者收取每支5G手機上限為2.5美元的專利許可費，如今控告聯發科。外界評估，現階段對於聯發科晶片銷售的實質影響應當有限，更重要的意義是華為在目前全球智慧手機等行業既有專利許可模式下的一次全新嘗試，從向智慧終端機廠商收取專利許可費，進一步尋求向晶片廠商收取許可費的可能。

在美中對抗的氛圍中，華為雖受美方箝制，但專利實力雄厚，是創造收入的來源之一。中國信息通信研究院去年發布全球5G標準必要專利及標準提案研究報告（2023年），從有效全球專利家族的占比來看，華為占比為14.59％，排名第一；高通排名第二，占比為10.04％，三星排第三，占比為8.8％。

華為曾發布「創新和知識產權白皮書2020」，從1995年開始申請第一件中國專利，是累計獲得最多中國授權專利的公司，1999年時就申請第一件美國專利。華為是全球最大的專利持有企業之一，截至2020年底為止，在全球所持有效授權專利超過10萬件，且90％以上為發明專利。

科技廠藉由專利權形成護城河，進而攻擊對手的案例常見。華為於2022年時也在江蘇省蘇州市中級人民法院，對仁寶及相關位於昆山的四家子公司提起專利侵權訴訟。仁寶指出，華為與其客戶相關訴訟已和解，因此連帶對仁寶的訴訟也已消除。

聯發科 華為

延伸閱讀

一鍵生成PPT、幫人資篩履歷 聯發科AI助理「達哥」外部公司也想用

台積電法說過後…聯發科（2454）股價可望反彈？專家：「這檔」更值得留意

聯發科7月31日將召開法說會 下半年營運展望受關注

華為手機曾經的全球第一 兩個季度就被美國「幹下來」

相關新聞

華為專利戰 告聯發科侵權…專家：涉及5G可能改變現有模式

根據陸媒報導，華為近日於中國地方法院提告聯發科侵害專利。聯發科昨（19）日發布重大訊息，指微信企業專利觀察報導提到，華為...

兩岸專利戰 華為控聯發科侵權

根據陸媒報導，華為近日於中國地方法院提告聯發科侵害專利。聯發科昨（十九）日發布重大訊息，指微信企業專利觀察報導提到，華為...

華為提告聯發科 業界：價格問題「談崩了」

隨著近幾年全球5G商用化的快速鋪開，通信巨頭們對專利費用的態度也不再遮遮掩掩，科技巨頭之間的專利戰愈演愈烈。智慧財產權行...

台積中科擴廠 大突破 興農同意協議價購土地

中科管理局長許茂新昨（19）日宣布，中科台中二期園區擴建案有重大進展，最大地主興農已同意有條件接受中科協議價購土地，預計...

楊天生家族 估200億入袋

配合台積電2奈米以下先進製程進駐，中科台中園區二期擴建案在最大地主興農同意協議價購下，取得重大進展。中科管理局強調，為了...

仁寶「永續報告書」上線 40年努力成典範、盼台廠共好

代工大廠仁寶（2324）創立至今走過了40個年頭，而團隊也於今（19）日將2023年度「永續報告書」於官網正式上線！仁寶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。