英業達以「創造今天啟發明天」企業精神 拚人文關懷！

英業達（2356）長年以「Inventing Today, Inspiring Tomorrow」的企業精神，在全球科技領域持續深耕，同時也透過旗下《英業達公益慈善基金會》向大眾散播深刻的人文關懷。而旗下基金會多年來持續贊助、舉辦「世界音樂節」，該活動為臺灣大型指標性的音樂祭之一，2023年世界音樂節首次將地點移至臺北流行音樂中心，四天活動吸引高達3萬人次蒞臨。

據悉，近日即將登場的「臺北國際合唱音樂節」也同樣為英業達長期贊助的活動，主辦單位特地於7月28日推出「英業達慈善之夜」，並提供票券讓英業達同仁聆賞音樂，除了有備受好評的管絃樂團及聲樂家演出，也邀請小學合唱團一同上臺大展風采，扎根音樂教育。

英業達指出，光源臺北臺灣燈會，以「希望之光點亮城市 循著光的軌跡」為主軸，是在臺北都會密集區舉辦的城市型燈會。基於為臺灣的燈會文化盡一份心力的信念，英業達秉持社區共好的精神贊助士林燈區活動，受邀參與士林區點燈儀式。

對此，英業達集團公益慈善基金會長年支持臺北愛樂文教基金會推廣臺灣藝文能量，其所屬的室內合唱團、歌劇坊、少年及兒童合唱團、愛樂劇工廠，也於燈會演出以增添人文風貌。士林燈區所在的士林新地標臺北表演藝術中心，亦是英業達重要的藝文夥伴，定期針對熱門的表演節目，補助同仁購票金額，邀請同仁一同體驗藝文氣息，打造工作與生活平衡的職場環境。