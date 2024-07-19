仁寶「永續報告書」上線 40年努力成典範、盼台廠共好

代工大廠仁寶（2324）創立至今走過了40個年頭，而團隊也於今（19）日將2023年度「永續報告書」於官網正式上線！仁寶發言體系指出，該報告詳述公司自2023年1月1日至2023年12月31日之間的各項績效成果，並且團隊除公布高達8項的「關鍵績效」外，也各自就「環境、社會和公司治理（ESG）」等方面的表現，向市場及投資人逐條揭露。

仁寶公布的「八項關鍵績效」，各自為：一、2023年營收為新臺幣9,467億元，稅後淨利為76.68億元，年成長5.2%。二、2023年每百萬營收(新台幣)市場基準排放量相較前一年減少0.030 tCO₂e。三、2024年成為RE100會員，承諾2050年達成100%使用再生能源，2023年全球廠區已達47.72%目標。四、邀請34家重點供應商加入仁寶ONE+N 電子業淨零加速計畫，宣示共同減量1萬公噸。

還包括：五、建立線上系統「共好學堂」提供給供應商教育訓練平台。六、加入「2023 TALENT，in Taiwan，台灣人才永續行動聯盟」推動六項倡議指標。七、摩根史坦利ESG評級(MSCI ESG Rating)連續獲得A等級評比。八、臺灣永續能源研究基金會主辦的評比連續入選為「臺灣百大永續典範企業」。

公司指出，1984年仁寶創立以來，秉持創新、和諧、超越之企業精神，深耕科技與人之間的連結，透過創新的技術與綠色設計，提升企業競爭力，以作為產業鏈中的永續發展典範，並帶動供應鏈「共好」精神，希望為所有利害關係人，包括客戶及股東創造更多的價值。

事實上，仁寶始終關注國際ESG（環境、社會及治理）議題，以符合客戶各項要求，強化產業競爭力，並嚴格遵守政府相關法令。制定氣候變遷明確的策略與執行目標，同時重視員工身心平衡，致力於營造健康和諧工作環境。而此永續報告書彙整2023年度公司在公司治理、創新價值、責任製造、供應鏈管理、永續環境、風險管理、資訊安全、客戶關係、員工關係及社會參與等主要面向活動與績效。