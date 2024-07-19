快訊

20:20地牛翻身！花蓮近海地震規模4.5 最大震度3級

經部通過 首創二氧化碳轉成類固態鋰電池材料研發計畫

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部產業技術司19日表示，近日召開A+企業創新研發淬鍊計畫113年度第5次決審會議，會中通過東聯化學（1710）、智崴資訊科技、聯策科技、源傑科技…等企業提出的全球首創二氧化碳轉成類固態鋰電池材料四項研發計畫，預期衍生投資逾新台幣5億元、創造產值逾新台幣25億元。

其中，東聯化學「利用二氧化碳合成碳酸酯應用於類固態電解質材料開發計畫」與工研院強勢聯手碳捕捉再利用技術，搶占次世代類固態鋰電池關鍵材料市場。

因應國際減碳趨勢及電動車需求，全球鋰電池市場持續蓬勃發展，預測2030年鋰電池產能將達到2000GWh，其中電解液需求將達286萬噸，高純度電池級電解液和類固態電解質技術成為關鍵。東聯化學敏銳察覺這一趨勢，將捕捉之二氧化碳合成EC（Ethylene Carbonate, 碳酸乙烯酯）、DMC（Dimethyl carbonate, 碳酸二甲酯）等鋰電池電解液，並與工研院共同開發類固態電解質之前瞻技術，除了強化鋰電池壽命及安全性，並且預估達到約12萬噸的減碳效益，預計衍生投資逾新台幣3.8億元。

智崴資訊科技的「5G AIoT亞灣新型觀光應用巡航計畫」，則是整合無人機技術、自動充電換機站、5G即時影像傳輸及城市導覽AR/VR等先進技術，打造可容納20人乘坐的720°環景座艙，此全球首創的應用將利用AI光流優化技術，為遊客提供精準且令人震撼的空中觀光體驗，徹底顛覆傳統觀光模式，提升城市觀光的吸引力與競爭力。

此外，還有聯策科技、誠霸科技、超特國際、立誠光電的「高深寬比玻璃基板先進封裝製程技術與設備開發計畫」，由聯策科技主導開發玻璃基板取代傳統矽基板與有機基板，協同誠霸科技、超特國際及立誠光電，整合材料、製程與設備等技術，透過雷射改質鑽孔、濕式晶種層與電鍍填銅等技術，解決鑽孔緩慢、晶種層沉積無法連續、填銅易產生缺陷等問題，大幅降低製程與設備成本達50%，自主化先進封裝材料與設備。計畫開發期間預計衍生投資新台幣2億元，新增就業機會20人，預期結案三年後累積營收達新台幣25億元。

還有源傑科技的「以矽-有機光調製器為基礎之次世代超高速系統共裝晶片開發計畫」與AI大廠共同開發3.2T高速光連結與系統設計，技術應用於次世代之AI/ML/HPC/IoT應用的關鍵領域，強化技術創新並與國內業界共同建立高度技術自主、高產值且高營收的全新光連結產業。延伸開發之最終產品預期營收逾20億美元、衍生產值40億美元、新增就業機會超過2,500人，將為台灣矽光子光通產業帶來新的動能。

新台幣 東聯化學

延伸閱讀

避免「禍從扇出」！隨身風扇遇一情況建議快停用

桃園大園倉儲深夜火警！廠內大量鋰電池、溶劑全面燃燒

鋰電池火警引關注…新北統計歷年釀災原因 故障、異常過熱最多

小心手持風扇爆炸！ 台電教戰「3不1要」：睡覺時勿充電

相關新聞

國際半導體展9月登場 兩大記憶體巨擘三星、SK海力士總裁首度來台參與

國際半導體展9月登場，兩大記憶體巨擘三星、SK海力士總裁都將首度來台參與，創下韓國雙強記憶體業者罕見在公開場合同台局面，...

24年不間斷！訊連找技嘉、神腦公益捐血 募得1416袋血漿

軟體研發商訊連（5203）18日透過旗下訊連玩美教育基金會，召集多家新店區企業夥伴，包括「技嘉教育基金會（矽谷）、神腦科...

微軟全球大當機 數位部：政府關鍵資訊系統運作正常

微軟今（19）日發生全球大當機事件，數位發展部表示，事件發生後，數發部緊急檢查政府重要關鍵資訊系統運作情形，例如戶政系統...

鴻海處分專利權與專門技術給夏普 處分利益2400萬美元

鴻海（2317）19日代子公司FG INNOVATION COMPANY LIMITED公告處分無形資產（專利權及專門技...

友達全球最大58.6吋R1000曲面長條屏顯示器 奪2024中科創新產品獎

友達光電（2409）19日宣布，其運用TARTAN顯示技術研發的58.6吋R1000曲面長條屏顯示器，獲2024年國家科...

廣達攜學界強攻AI智慧醫療 以AI音療改善自律神經失調

國內代工廠廣達（2382）跨足醫療領域逾十年，過去多半與各大醫療院所直接合作，而隨著近兩年AI人工智慧問世，也融合最新的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。