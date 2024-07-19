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微軟大當機 數發部：重要關鍵資訊系統運作正常
針對微軟當機事件，數位發展部19日指出，已緊急檢查政府重要關鍵資訊系統運作情形，政府重要關鍵資訊系統運作正常，未受到此次當機事件影響，並請各領域主管機關務必掌握自身、所屬機關及所管關鍵基礎設施等受影響情形。如有資安事件，請即時通報應處。且將持續關注事態發展，並與微軟及相關安全機構保持合作，確保數位基礎設施的穩定與安全。
數發部表示，在當機事件發生後，數發部緊急檢查政府重要關鍵資訊系統運作情形，例如戶政系統、財稅系統等政府重要關鍵資訊系統運作情形，目前僅傳出少部分機關之個人電腦零星發生當機事件，政府重要關鍵資訊系統運作正常，未受到此次當機事件影響。數發部已請各領域主管機關務必掌握自身、所屬機關及所管關鍵基礎設施等受影響情形。如有資安事件，請即時通報應處。且將持續關注事態發展，並與微軟及相關安全機構保持合作，確保數位基礎設施的穩定與安全。
有關國家關鍵基礎設施部分，目前未有嚴重事件影響關鍵基礎設施運作，數發部亦已透過分享機制通知各關鍵基礎設施各領域之中央目的事業主管機關務必掌握自身、所屬機關及所管關鍵基礎設施等受影響情形，後續將持續掌握通報事件並追蹤問題改善。
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