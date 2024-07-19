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英業達慈善之夜7月28日登場 搭國際合唱音樂節盛大開演

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影

代工大廠英業達（2356）將攜手財團法人台北愛樂文教基金會及台北愛樂合唱團，於7月28日在國家音樂廳，舉辦一場盛大的「英業達慈善之夜」。英業達發言體系透露，該活動為集團旗下慈善基金會所贊助的音樂活動，辦理初衷全是為了做社會公益，每年大約都會至少辦理一場到兩場。

這次活動作為「台北國際合唱音樂節」的首場開幕音樂會，活動名稱為「英業達慈善之夜：布魯克納《感恩頌歌》」，事實上，奧地利知名作曲家布魯克納，晚年將自身傑作《感恩頌歌》評價為「畢生最好的作品」，而該曲目創作於1881年至1884年間，並且因為其所展現的戲劇性張力、強而有力的情感渲染與虔誠的神性，被譽為十九世紀最高宗教音樂傑作。

據悉，這次演出的曲目，主要包括「布魯克納《義人的口》、《聖母頌》、《感恩頌歌》」三首歌作為主要軸心，而演出人員包括指揮楊書涵、女高音陳美玲、女低音陳珮琪、男高音李世釗、男低音謝銘謀，合唱指導古育仲、張維君，以及台北愛樂合唱團 、台北愛樂青年管弦樂團 ，開場演出將由「台東加走灣少年合唱團」及指揮鄭為之領銜出演。

主辦單位指出，今年適逢布魯克納誕生兩百週年，TICF24開幕音樂會特邀名揚國際的青年指揮家楊書涵，率領台北愛樂合唱團、青年管弦樂團與國內一流獨唱陣容，再現布魯克納《感恩頌歌》；同場亦將帶來布魯克納《聖母頌》、《義人的口》兩闕無伴奏傳世聖樂經典。本場演出特邀台東加走灣少年合唱團與台北愛樂少年及兒童合唱團擔任開場演出，展現台灣新生代多元的合唱聲命力。

台東 英業達 音樂會

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