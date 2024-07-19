昔日數位相機代工龍頭 佳能搭AI浪潮轉型

光學廠佳能曾是全球數位相機代工龍頭，全盛時期年營收突破500億元，但隨智慧型手機崛起取代數位相機，佳能走上轉型之路，近期搭乘AI浪潮營運漸入佳境，今年更寫下11年來最旺首季，看好下半年繼續攀升，全年營收雙位數成長。

佳能成立於1965年，從代理日商Canon計算機商品開啟事務機進口市場，但當時台灣製造業外移、事務機市場縮小，佳能在2003併購銓訊科技，手握光學鏡頭代工技術，過去曾是世界數位相機設計代工（ODM）、原廠委託製造（OEM）的代工龍頭，相關訂單應接不暇，全球有6大品牌相機廠都是客戶，帶動營運暢旺，全勝時期年度營收突破新台幣500億元，不過，科技典範轉移，因智慧型手機崛起，數位相機產業日益縮減，佳能必須步上轉型之路。

佳能表示，公司有強大的R&D團隊，雖然現在營收規模只剩當年的1/10，仍有近300名的研發人員，佳能以光學設計製造技術為核心積極轉型，靠著過去長年深耕日系客戶的基礎，再搭上邊緣運算、人工智慧物聯網（AIoT）應用起飛的浪潮，營運漸入佳境。

佳能首季歸屬母公司淨利1.53億元，每股盈餘0.53元，較去年同期由虧轉盈，且是11年來同期最佳表現；佳能今年上半年營收27.94億元，年增37%，佳能表示，2024年營收會持續成長，下半年可望超越上半年表現，全年營收雙位數成長目標不變。

佳能指出，第2季產品組合和首季差異不大，但匯兌業外收益會較少，按照過去慣例，第2季營收通常會優於首季，全年傳統旺季則會落在第3季。

觀察營運動能，佳能表示，主要受惠306度環景攝影機商用訂單、複合式相機消費性影像應用產品、光學零組件，這3大領域訂單增溫，車用鏡頭、智慧城市監控方面也有不少斬獲。

在首季產品營收占比上，360度環景相機為商用市場、複合式相機針對消費性市場，合計營收占比60%，訂單來自日系客戶，而光學零組件領域約占20%，車載鏡頭市場約占10%，邊緣運算物聯網裝置則有5%，NRE（開案設計費用）收入則占5%。

此外，市場欽點佳能為AI機器人概念股，佳能表示，佳能透過光學機構技術整合AI人工智慧及邊緣運算、機器視覺產品、移動光學領域，都是佳能潛在市場。

產能規劃上，佳能表示，目前仍以中國東莞為主要生產基地，產能占85%；因中美貿易戰，於2018年在台灣新北產業園區設立工廠，產能占比約10%，去年已投產的越南工廠占比5%，北越新廠也在建置中，預計2024年第3季量產，有助於2025年、2026年的成長。