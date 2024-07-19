鴻海處分專利權與專門技術給夏普 處分利益2400萬美元
鴻海（2317）19日代子公司FG INNOVATION COMPANY LIMITED公告處分無形資產（專利權及專門技術）給夏普株式會社，交易金額為2,400萬美元（約新台幣7.87億元），處分利益為2,400萬美元。處分目的是活化資產，落實技術研發成果。
夏普自6月下旬召開股東會和董事會之後，通過由鴻海董事長劉揚偉兼任夏普會長（董事長）一職，在劉揚偉的操盤之下，鴻海集團持續深化與夏普的合作，並協助夏普轉型，朝向輕資產、加速進入新產業，以及創造品牌業務等三大方向發展。
外電也報導指出，針對劉揚偉兼任夏普會長一職，夏普社長沖津雅浩表示，「這讓職務分工更加明確。鴻海將監督和援助夏普、現有品牌事業的營運則由夏普負責」。
沖津雅浩說，該公司目標是在2027年度，將包含白色家電等產品的「品牌事業」營益率提高至7%，並藉由強化「品牌事業」，2024年度「務必要達成轉盈目標」。
在獲得鴻海技術援助下，夏普也計畫搶進人工智慧（AI）、電動車（EV）等事業，並計畫在2026到2027年度展開。夏普之前已經宣布，旗下堺工廠（SDP）將在8月下旬停工，並將SDP的土地、廠房將轉型成AI資料中心，同時計劃和軟銀（Softbank）、KDDI等廠商合作。
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