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台灣成AI浪潮焦點 國際大廠搶拉攏

中央社／ 新竹19日電

AI應用蓬勃發展，台灣產業鏈成為國際大廠爭相拉攏的對象。繼AI晶片三巨頭6月齊聚台北國際電腦展，韓國兩大記憶體廠SK海力士總裁與三星記憶體業務總裁9月都將首度來台參與國際半導體展。在AI浪潮下，台灣的重要性受到世界矚目。

受惠人工智慧（AI）熱潮，今年的台北國際電腦展盛況空前，人潮暴增7成，有8萬5179人次參觀。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）董事長蘇姿丰和英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）來台掀起旋風，分別宴請供應商，並親自造訪展場攤位為供應商站台，讓台灣成為全球關注焦點。

台灣除了鴻海、廣達、和碩、技嘉和英業達等電子代工廠在人工智慧（AI）產業鏈具關鍵地位，晶圓代工龍頭台積電更是囊括全球9成AI晶片代工訂單，輝達、超微、英特爾、高通（Qualcomm）及聯發科等都是台積電的客戶。

基於AI運算效能，先進製程邏輯晶片要與高頻寬記憶體（HBM）整合，台積電在其中扮演重要關鍵角色，不僅SK海力士（Hynix）積極與台積電合作，三星（Samsung）先前也傳出高層來台拜訪台積電，扭轉過去台韓半導體產業競爭態勢，開創合作的新契機。

據統計，SK海力士在HBM的市占率約50%，居領先地位；三星HBM市占約40%，美光（Micron）約占10%，三星和美光皆急起直追。

為爭取與台廠合作，掌握AI商機，SK海力士總裁賈斯汀‧金（Justin Kim）和三星記憶體業務總裁JungBae Lee將於9月來台參與半導體展，在「大師論壇」中演說。隨著AI不斷發展，台灣位居產業鏈核心，將持續吸引全球的目光。

AI SK海力士 台積電

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