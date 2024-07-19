川普要台灣付保護費？ 財經學者：川普很多政治語言

川普當選機率變大，但川普受訪稱台灣搶走美國晶片生意，甚至要求台灣要付保護費，中經院代理院長王健全今天表示，台灣半導體產業是一步一腳印走來的成果，川普說法不正確。至於川普之前國家安全顧問指台灣國防經費應占GDP5%，王健全也認為不恰當，他說，川普很多政治語言，當選後政策還要再觀望，但仍提醒政府要有因應對策。

陽明交通大學資訊管理與財務金融學系教授葉銀華則說：「如果沒有意外，以後美國會有很多意外」，他也說，川普很多發言是政治語言，「嘴巴講很多，但彈性也很大」，只是金融市場會先有情赭壓力。

中經院今天舉行第三季經濟預測預測暨座談會，媒體關切美國共和黨總統候選人川普，近來對台灣晶片及國防安全等議題。

王健全表示，川普當選機率在遇刺後明顯提高，當機率明顯升高，但台灣搶走美國晶片事業是不正確說法，台灣晶片製造是一步一腳印走出來，早期美國把毛利率高的設計、設備留在美國，台灣只能做代工，毛利率只有2、30%，從幾百奈米到幾奈米才有今天局面，是自然形成過程。

對於增加國防經費到GDP的5%，王健全表示，台灣已經買很多武器，並非沒有自己努力，如果要增加到5%，一年要達1.2兆，政府一年支出才2.1兆，等於一半都用在國防支出，並不恰當，就像台積電為了地緣政治，也已到美投資設廠，因此川普很多發言可能是政治語言，如果11月真的當選，後續政策還要再觀望，但台灣一定要正視，畢竟川普當選機率高。

王健全表示，目前川普支持度領先不多，民主黨也還有機會，且民主黨可能換人，加上很多國家也許不希望川普當選，選前會不會有激烈變化還要再觀察。即使如此，他建議政府仍要有所因應，例如未來要透過廣宣、遊說，或以美台21世紀貿易倡議等政策工具影響美國政策，才不會一直挨打。

陽明交通大學資訊管理與財務金融學系教授葉銀華則表示，川普強調要讓美國再度偉大，都是政治語言，例如要製造業、供應鏈回到美國，但台積電設廠速度都低於原來規劃進度，如果美國製造業回去，破壞經濟的結構，也是破壞效率生產的運作，拜登也說要讓製造業回美國，但推了二年，最後都沒有效果。

葉銀華還說，美國經濟高度成長是來自超額儲蓄大量消費，但超額儲蓄已經消費得差不多了，因此無論是美國製造業回美國，或是超額消費，都會停了。

他認為，如果沒有意外，以後美國會有很多意外，川普最擅長情緒勒索，如果當選金融先動盪，對經濟影響之前會先有情緒壓力爆出來。

他說，美國總統無論誰當選，美國明年經濟比今年差，如果川普當選，要減稅加關稅，通膨會上來，但川普很有彈性，嘴巴講很多，但彈性也很大，只是金融市場會先面對情赭壓力，但川普當選對通膨下降壓力大，至於經濟下降，誰當選都一樣。