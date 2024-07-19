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加碼建設！中華電信斥資95.62億元 採購5G等行動寬頻設備

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）為維持5G網路領先競爭力，今年持續加緊建設5G網路，繼日前公告像諾基亞採購行動寬頻業務設備，19日也公告向愛立信採購行動寬頻業務設備，累計向兩家國際電信設備採購金額達95.62億元。

中華電信公告向台灣愛立信採購「行動寬頻業務設備」，採購金額44.03億元，日前中華電信也公告像諾基亞採購「行動寬頻業務設備」，採購金額達51.59億元。

中華電信今年持續加緊建設，年初公告取得不動產、廠房及設備等資本支出為340.2億元，較2023年增加30.4億元，主要係維持5G競爭優勢、擴建IDC機房、新建海纜、配合ESG優先汰除高耗能設備等。

中華電信 諾基亞

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