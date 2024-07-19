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訊連與玩美移動號召近千人捐血 總捐血量達35.4萬c.c

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
訊連科技與玩美移動共同舉辦「捐血一起來，愛心不間斷」聯合捐血活動。圖／訊連提供
訊連科技與玩美移動共同舉辦「捐血一起來，愛心不間斷」聯合捐血活動。圖／訊連提供

訊連玩美教育基金會於7月18日召集新店區多家企業、訊連科技（5203）與玩美移動全體員工，共同舉辦「捐血一起來，愛心不間斷」聯合捐血活動，此次活動吸引近千人參加，募集1,416袋血液，總捐血量更高達35.4萬c.c。

「捐血一起來，愛心不間斷」聯合捐血活動自2010年籌辦迄今已邁入第24年。今年暑期適逢旅遊旺季加上異常酷熱潮濕的天氣，全國血庫存面臨嚴重不足。訊連科技與玩美移動號召下，此次活動吸引近千人參加。

此次活動增設捐血站，共八個定點為民眾提供服務，並邀請超過三十家在地企業和店家共同支持。

訊連科技董事長黃肇雄表示，這24年來，一直堅持在新店當地推動這項活動，非常感謝所有響應公益的企業廠商們及所有熱血員工們的參與，沒有大家支持，我們無法走到今天這一步。感謝所有合作及贊助單位，很榮幸能夠借助大家的力量，一同為社會帶來正面的影響。

玩美移動創辦人暨 CEO 張華禎表示，每一年都鼓勵同仁們挽袖捐血，讓愛與生命得以延續。謝謝所有參與這次公益活動的同仁及社區夥伴們的熱情參與，每一袋熱血都象徵了大家微薄但珍貴的心力，讓愛心能夠不斷地傳遞下去。

訊連科技和玩美移動秉持ESG理念，在公司治理、員工福祉、社會回饋和永續環保等方面努力創造企業的永續價值。訊連玩美教育基金會整合資源，舉辦各類社會公益活動，期望透過正面的企業影響力，激勵其他企業攜手合作，共同回饋社會。

捐血 訊連

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