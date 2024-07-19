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國際半導體展9月登場 兩大記憶體巨擘三星、SK海力士總裁首度來台參與

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
SK海力士。路透
SK海力士。路透

國際半導體展9月登場，兩大記憶體巨擘三星、SK海力士總裁都將首度來台參與，創下韓國雙強記憶體業者罕見在公開場合同台局面，業界解讀是為搶食AI記憶體商機，積極揭露集團最新的技術進程和進展。

在AI熱潮推動記憶體需求復甦，HBM炙手可熱的狀態可說是扭轉整體產業格局，供應鏈透露，上游記憶體原廠HBM訂單不僅2025年預訂一空，訂單能見度甚至將看到2026年第1季。

綜觀HBM市場，SK海力士居領先地位，三星急起直追，業者表示，SK海力士總裁賈斯汀‧金（Justin Kim）和三星記憶體業務總裁Jung Bae Lee將來台參與半導體展，主要目的是爭取與台廠合作，以掌握AI商機。

國際半導體產業協會（SEMI）也說，韓國兩大記憶體廠SK海力士（Hynix）及三星（Samsung）的記憶體主管將來台首度參與半導體展，並在「大師論壇」中演說，這對台韓半導體產業交流合作具重大意義。

SK海力士 半導體 記憶體

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