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友達全球最大58.6吋R1000曲面長條屏顯示器 奪2024中科創新產品獎

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導
友達運用獨家TARTAN顯示技術，開發出全球最大58.6吋R1000曲面長條屏顯示器，在交通與移動領域的廣泛應用，為使用者提供清晰、完整的資訊內容，進而提升服務滿意度。友達／提供
友達運用獨家TARTAN顯示技術，開發出全球最大58.6吋R1000曲面長條屏顯示器，在交通與移動領域的廣泛應用，為使用者提供清晰、完整的資訊內容，進而提升服務滿意度。友達／提供

友達光電（2409）19日宣布，其運用TARTAN顯示技術研發的58.6吋R1000曲面長條屏顯示器，獲2024年國家科學及技術委員會所頒發「中部科學園區優良廠商創新產品獎」。

友達以充沛研發能量持續精進獨家TARTAN顯示技術，開發出此款全球最大(*)的58.6吋R1000曲面長條屏顯示器，不僅可滿足多元場域顯示需求，在交通與移動領域的廣泛應用亦為人們的生活帶來更多便利，展現創新、具市場競爭力的優異表現。

友達以顯示科技為核心打造多元解決方案，深入移動、零售、教育與娛樂等場域，在積極布局的智慧移動服務中，TARTAN系列顯示器扮演重要角色。TARTAN 顯示技術突破傳統顯示比例限制，提供優異的設計彈性，有標準化長條形、正方形及圓形等形式，亦可提供各種尺寸及比例，貼近不同場域需求。

在公共運輸場域，TARTAN系列產品提供更清晰的站內訊息、動態行車資訊及多媒體影音服務，讓旅客擁有絕佳的搭乘體驗，目前已導入全球多個國家，獲得全球三大軌道交通車廠與系統運營商採用及肯定，市占率位居領先地位，亦可廣泛運用在各種交通運具及搭乘站點中。

繼今年初斬獲2024智慧顯示應用大賞（SDAA 2024）之智慧移動獎，本次再度獲獎的全球最大(*)58.6吋R1000曲面長條屏顯示器，即以TARTAN顯示技術打造，透過面板線路設計、優化的異形切割、曲面 R1000等技術，可高度客製化，並加入曲面設計優勢，可讓資訊顯示方式更加靈活；同時，其採用32:9比例，相較大型拼接而成的傳統16:9顯示器，可降低拼接片數，減少因拼接產生的黑邊，進一步提升整體顯示效果；而長條型的設計則適合安裝於車廂及月台等狹長空間中，帶給乘客便利的體驗。

友達TARTAN系列顯示器亦具備高亮度、高色彩飽和度以及耐寬溫等優勢，擁有全天候運作及低功耗設計等工業級品質，在嚴苛環境及長時間運作下仍能達到完美的視覺表現；同時，高屏佔比無邊框的可視性、高耐候的可靠性及優異的顯示效果，可滿足不同場域對於資訊傳遞、多媒體播放及訊息接收等需求，成為智慧場域中卓越的互動介面，為使用者提供清晰、完整的資訊內容。

*根據截至發稿日期台灣時間2024年7月19日友達所能蒐集之市場資料。

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