林宜敬：台灣須發展主權AI 讓繁體中文能力更好

詐騙猖獗，網路也有很多訊息來自中國，數位發展部政務次長林宜敬今天表示，台灣必須發展主權AI，運用中央社新聞等文字，讓繁體中文能力更好，也較接近台灣的需要和觀點。

林宜敬今天出席國家資通安全研究院在台南市歸仁區舉辦的AI（人工智慧）打詐技術發表會，他接受媒體聯訪指出，台灣必須以自身資料發展主權AI，包括新聞媒體及網路文章，以訓練台灣AI模型。

林宜敬說，AI生成訊息很多來自中國，而不是台灣觀點訊息，政府已陸續資助及開發主權AI，以中央社新聞等文字訓練，讓繁體中文能力更好，AI回答也比較接近台灣的需要和觀點，這就是台灣主權AI。

國家資安院指出，生成式AI使詐騙文本生成自動化，機器人帳號大量投放詐騙廣告及留言按讚，營造文章受到群眾踴躍支持假象，且在社團、群組發文，增加機器人帳號活動範圍和影響力。

此外，機器人帳號也會修改用戶資訊，頻繁更換個人檔案、相片和活動模式，掩飾真實身分，躲避相關單位追查，必須以AI對抗AI。

資安院AI偵測結果顯示，目前投放過詐騙廣告粉專帳號約1萬6000個，隨機取其中1000個比對可發現特徵類似，但尚未投放過詐騙廣告粉專帳號約有10萬個，可推估出面投放過詐騙廣告帳號背後還有160萬個帳號發派使用，稱為百萬機器人大軍一點也不誇張。

資安院表示，詐騙廣告帳號每天投放5000則至1萬則只存活1到2天詐騙廣告，營造群眾多樣性與熱度，且利用同溫層免費傳播。末端清掃策略只能對詐騙廣告下架，但每天最快僅處理數千則，不太可能處理160萬個機器人帳號。

因此，源頭打擊策略須在粉專帳號投放廣告時，由廣告代理商進行第2層粉專帳號或真實帳號驗證機制，不能單靠平台業者對廣告代理商的第1層驗證，面對不斷推陳出新的詐騙手法，需要技術、法規及國際，才能有效遏制。