研調估XR今年出貨持穩 市場聚焦蘋果Vision Pro
研調機構Omdia報告預估，2024年延展實境（XR）顯示器總出貨量持穩，近眼顯示器（Near-eye Display）出貨量也將持平約1720萬台；但蘋果Vision Pro穿戴裝置將提高矽基有機發光二極體（OLEDoS）顯示器市占率。
Omdia報告指出，2024年延展實境（XR）市場主要焦點是蘋果（Apple）推出的Vision Pro穿戴裝置，但高昂的價格將限制其銷量，無法明顯帶動整體市場成長。
Omdia評估，隨著顯示器、光學和其他零組件技術不斷進步，從2027年開始，將虛擬3D影像呈現在配戴者視線的近眼顯示器出貨量將迅速成長，2030年將可望達9290萬台。
Omdia說明，XR市場的低迷已導致相關產業大幅裁員，許多智慧型手機品牌已經停止或縮減XR業務；儘管面臨挑戰，產業領導者仍致力於在未來幾年重振市場。
硬體方面，Omdia指出，Meta和PICO將於2024年下半年推出Quest 3S和PICO 4S，這兩款產品的價格均低於上一代產品，盼能有利促銷。
軟體方面，索尼的PlayStation VR2（PS VR2）目前將可支援PC VR遊戲，突破先前僅限於PS5的獨占性，也可望推動PS VR2的銷售成長。
此外，Meta Platforms也宣布向包括華碩、聯想和微軟Xbox在內的第三方終端設備製造商，首次開發其XR作業系統；Meta也將提高平台和應用軟體的品質和數量，提升硬體終端的銷售。
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