恩智浦與大聯大世平攜手參與「2024 8th創創科技挑戰賽」

全球領先半導體公司恩智浦半導體（NXP）再度攜手半導體零組件及研發支援通路商大聯大世平集團，與多家企業及協辦單位共同參與由IEEE Signal Processing Taipei Chapter學會主辦的第8屆「2024 創創科技挑戰賽Innovation Tech Challenge」競賽，於7月17日至18日在台北文創舉辦決賽暨頒獎典禮。

此次競賽吸引來自全台各地29所大專院校、超過100組團隊在初賽階段報名投入參與，針對「數位照護」與「智慧機器」二大議題分別提出書面作品企劃書，最終選出30組團隊晉級決賽，充分展現學子們的軟硬體結合與創新發展力。

在8組運用恩智浦開發板的參賽隊伍中，來自義守大學機械與自動化工程學系，及義守大學電子工程學系學生組成的「1230」團隊的作品「數位化誘發性肺活量計」，以及由國立中興大學電機工程系學生組成的「樹莓派殺手」團隊的作品「基於影像特徵結合深度學習辨識PM2.5濃度之系統」，分別榮獲「NXP x WPI企業獎」獎項。

來自國立臺灣科技大學資訊工程系碩士班、國立虎尾科技大學資訊工程系、以及長庚科技大學護理系學生組成的「睡之呼吸」團隊，其創新的「睡得安心」作品運用恩智浦i.MX RT1060 EVKB解決方案，針對長者居家或長期照護單位的生活情境開發數位照護，更榮獲2024 創創科技挑戰賽大會獎第一名的殊榮。

「2024 8th 創創科技挑戰賽」競賽，是恩智浦第二度以支持企業身分參與，亦是與長期合作夥伴關係的大聯大世平集團再度攜手參與，提供i.MX RT1060 EVKB、AW-AM510uSD及RK043FN66HS-CTG模組，讓參賽學生們應用於各種智慧物聯網無線傳輸、消費性產品、工業運算設計等領域，強化智慧製造自動化概念發想。

大聯大世平集團產品行銷長林育仲表示：「做為恩智浦長期合作夥伴，很榮幸今年再度與恩智浦合作參與校園競賽，並且由我們的應用技術群的資深工程師，透過與競賽團隊的深度溝通，更加印證大聯大世平深信的『人，始終為企業最珍貴的資產』，善用數位工具賦能與智慧機器，幫助青年學子們發揮自身的專業及創新能力，我們樂見今年有許多學子跨領域合作，藉由參與創創科技挑戰賽累積寶貴的產學交流經驗，開發無限創意，培育自身的國際競爭力。」

恩智浦半導體台灣區業務總經理臧益群表示，恩智浦以「Brighter Together攜手共創輝煌未來」的企業理念，長期與合作夥伴、客戶、員工攜手並進，致力創造領先業界的尖端技術。

今年恩智浦再度與大聯大世平集團參與「2024 8th 創創科技挑戰賽」，以實務和理念結合的方式與青年學子接軌，從本屆精彩的參賽隊伍中，恩智浦看見台灣下一代菁英人才發揮源源不絕的創意，以科技和創新解決實際需求，深化在智慧製造、智慧物聯網領域的技術創新。未來，恩智浦將持續紮根台灣，培育人才並匯聚菁英才智，實現更智慧、更安全、更永續的世界。