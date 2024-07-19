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華為在陸控告聯發科侵權 聯發科重訊回應了

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
華為在陸控告聯發科侵權，聯發科重訊回應了。聯合報系資料照
華為在陸控告聯發科侵權，聯發科重訊回應了。聯合報系資料照

根據陸媒報導，華為近日於中國大陸地方法院，控告聯發科（2454）專利侵權。

聯發科於19日發布重大訊息，指微信企業專利觀察報導提到，華為向聯發科提出可能涉及行動通信技術之專利訴訟。惟該案已進入司法程序，因此該公司不予評論。

同時，聯發科強調，此訴訟案件對該公司無重大影響。

外界預期，專利侵權案往往都需耗時處理，也常見和解收場，就看訴訟雙方的法律攻防。

聯發科 華為

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