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愛德萬：台積電AI測試需求旺 訂單滿載交期拉長

中央社／ 記者鍾榮峰新竹19日電

愛德萬測試（Advantest）台灣區董事長暨總經理吳萬錕今天表示，因應台積電在台擴充先進晶圓製程和先進封裝產能，台灣愛德萬持續招募新員工，因應台積電在人工智慧和高效能運算半導體測試設備需求。

台灣愛德萬上午在竹北台元科技園區舉行新總部參訪活動，吳萬錕指出，員工6月起開始進駐新總部，花費近1年時間、新台幣近2億元準備完成，坪數近2500坪，除了提供客戶和學員洽公或舉辦訓練活動外，能讓300多位員工使用，租約最少10年。

談到未來營運規劃，吳萬錕表示，台灣愛德萬在台元園區員工人數可增加至400多位，持續招募工程、研發和業務等專才。

吳萬錕指出，台積電在台灣擴充先進晶圓製程和先進封裝產能，只要台積電在台灣擴產並增加生產基地，台灣愛德萬就會持續招募新員工，因應台積電在人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）高階半導體測試設備需求。

觀察台灣高階測試設備需求概況，吳萬錕表示，AI和HPC晶片測試需求暢旺，加上高階AI和HPC晶片測試時間拉長，帶動台灣愛德萬系統單晶片（SoC）和高階記憶體測試設備訂單超乎預期。

吳萬錕指出，目前台灣愛德萬測試設備訂單滿載，設備交期也從原先的2至3個月，拉長至超過半年，他預估訂單交貨吃緊的狀況最快今年底逐步緩解。

市場人士表示，愛德萬2023年在全球高階測試設備市占率約56%至58%，包括AI晶片大廠輝達（NVIDIA）和超微（AMD），以及台積電、日月光半導體、矽品精密等，是愛德萬高階半導體測試設備的主要客戶群。

半導體 台積電 晶片

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