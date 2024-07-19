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搶AI商機台韓破冰 海力士三星總裁首度參與半導體展

中央社／ 新竹19日電
SK海力士與三星兩家公司總裁都將首度來台參與國際半導體展。（圖／取自觀察者網）
SK海力士與三星兩家公司總裁都將首度來台參與國際半導體展。（圖／取自觀察者網）

國際半導體展9月登場，為搶食AI記憶體商機，SK海力士三星兩家公司總裁都將首度來台參與，創下韓國兩大記憶體廠罕見在公開場合同台局面，這將是繼6月台北國際電腦展COMPUTEX後，全球又再次聚焦台灣AI發展，也創下台韓半導體合作新局。

在AI高頻寬記憶體（HBM）市場，SK海力士居領先地位，三星急起直追，業者說，SK海力士總裁賈斯汀‧金（Justin Kim）和三星記憶體業務總裁Jung BaeLee將來台參與半導體展，主要目的是爭取與台廠合作，以掌握AI商機。

國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸今天證實，韓國兩大記憶體廠SK海力士（Hynix）及三星（Samsung）的記憶體主管將來台首度參與半導體展，並在「大師論壇」中演說，這對台韓半導體產業交流合作具重大意義。

半導體業者表示，台灣與韓國半導體產業過去較具競爭性，尤其台積電與三星在晶圓代工領域競爭激烈，備受關注。基於尊重台灣主場，SK海力士與三星過去並未有高層來台參與半導體展，而且SK海力士與三星在公開場合同台的機會也不多。

業者指出，隨著AI應用崛起，開創台韓半導體產業合作的契機，台積電與SK海力士共同合作開發HBM4新世代記憶體。

SK海力士 三星 半導體

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