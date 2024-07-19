台積電變「美積電」？政院：沒有依據也不夠了解台積電

美國共和黨總統候選人川普日前拋出台灣保護費說，前國安顧問歐布萊恩更拋出台灣國防預算應佔GDP的5%，引發各界議論。對此，行政院發言人陳世凱19日表示，我國的國防預算穩定成長，對於人民的照顧也是不斷在增加，不管是教育、照護幼兒、長照預算等，也同樣重要。另一方面，前立委郭正亮擔憂川普可能將台積電變成「美積電」，陳世凱說，郭正亮的說法沒依據，也不了解台積電。

針對近期美國對於台灣國防相關預算的問題，陳世凱說，因為中國大陸對台灣的武力脅迫，因此讓政府必須守護台灣人民的民主自由的生活模式，政府就必須要非常的努力。過去的政府到現在的政府都一樣，台灣的國防預算穩定在成長當中，但是對政府來說，照顧每一位人民的生活，以及守護台灣人民的民主自由的生活模式，都是相當的重要。

陳世凱說，台灣的國防預算穩定在成長，但是對於人民的照顧也是不斷在增加，不管是教育的預算，或者是照護幼兒的預算，或者是老人家的長照預算，也都穩定在增加。對政府而言，照顧人民的生活，還有守護台灣人民自由民主的生活模式，都是一樣重要的。

至於美國提出要對台灣收保護費，陳世凱也說，台灣沒有美國爸爸，也沒有中國爺爺，政府守護的是台灣母親，也是守護台灣人民的自由民主的生活模式。守護台灣的自由民主，必須要更加努力，是因為中國大陸的武力脅迫，這一點大家應該要清楚。

對於郭正亮的說法，陳世凱也表示，他認為郭正亮會說這句話，表示他對台積電非常的不熟悉。外界都相當清楚，台積電在台灣無論是北、中、南到處都有廠，而且所有的廠大部分都在台灣，在美國似乎目前連一個廠都還沒蓋起來，所以郭正亮說這樣子的話，應該第一沒有依據，第二表示他對台積電非常之不了解。