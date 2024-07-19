台積電中科擴廠有重大進展 興農同意中科協議價購土地

中科管理局19日以「璀璨中科·榮耀21」為主軸，慶祝中科園區成立21週年。中科管理局長許茂新宣布，中科台中二期園區擴建有重大進展，最大地主興農已同意有條件接受中科協議價購土地，預計最快今年底可取得土地，明年交由台積電（2330）建廠。

中科二期園區開發面積89公頃，其中，興農高爾夫球場佔67公頃，比例約達76.8%，軍方靶場12公頃，私人土地10公頃；土地取得費用預算約237億元。目前，二期園區共有111位地主及地上物，中科管理局已陸續取得56份協議價購同意書，佔總開發面積的93%。

不過，許茂新強調，二期園區土地協議價購的前提，必須由興農解決與球場會員收回球證問題。興農球場共發出1,750張球證，會員要求每張球證收回價格180萬元，合計收回成本約31.5億元。

據了解，興農堅持球證收回屬營業損失，應由中科管理局負擔，但中科管理局認為不屬營業損失。由於是全國首例，中科管理局決報請內政部地政司釋疑；另一方面，中科管理局也不排除全案進入強制徵收，已報請台中市地價評議委員會9月審議徵收地價。

許茂新表示，中科二期園區擴建已進入最後一哩路，他強調，土地價購價格不但優於市價，且加發3%獎勵金，條件絕對優於徵收，而若價購協議不成，將進入強制徵收程序，屆時價格不見得比價購好。

中科21週年慶祝活動熱鬧滾滾，包括立法院副院長江啓臣、台灣科學園區科學工業同業公會副理事長蔡國洲，以及台積電、台灣美光、友達光電等上百家廠商CEO代表、大學校長、研發長等逾250人到場見證。

許茂新指出，截至4月底止，中科營業額已較去年同期成長8.7%，其中二林園區更成長近4倍，今年中科全年營業額樂觀期待，可望再次突破兆元大關。

中科成立21年來已核准237家廠商進駐，投資金額累計2兆4,000多億元，園區從業員工數已逾5.4萬人，辛勤耕耘所呈現的成果，都是在國科會的支持，以及相關單位與園區廠商群策群力的成果。

許茂新表示，在國科會「2035前瞻創新、民主包容、韌性永續」的科技願景之下，中科將持續強化壯大半導體、人工智慧、軍事工業、安全監控與次世代通訊等「5大信賴產業」，提升我國產業競爭力。

另配合半導體先進製程技術及前瞻產業佈局，持續推動台中園區擴建二期計畫，預計可創造4,857億年產值及提供4,500人就業機會；此外，配合淨零排放與推動循環經濟政策，已引進循環經濟廠商30家，同時為降低廢棄物區外處理量，與台積電攜手在台中園區內打造全國首座資源再生(利用)中心，並已啟用營運。

中科同時在彰化二林園區規劃循環經濟、風電維運、電動車、優質生技及農機等主題產業專區；中科今年亦編撰「永續發展目標自願檢視報告書(VDR)」，呈現在環境永續、社會貢獻和永續治理等方面所作的承諾、努力和取得的成果，未來將持續朝向創新、永續、低碳節能園區邁進。

為促進園區產業多元發展，除虎尾園區標準廠房已於去年3月啟用招租外，現正辦理二林園區標準廠房新建工程，預計明年8月完工，可滿足不同型態廠商需求。

中科實中國小部的校舍將於114年完工並於同年8月啟動國小部招生，屆時即可提供園區從業員工子女自幼兒園到高中部的就學服務與札根培育人才；中科持續打造優質生活的工作環境以利園區企業永續發展。