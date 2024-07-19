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美超微整合三存儲 打造以 GPU 加速的「高效解決方案」

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
美超微。記者吳康瑋／攝影
美超微。記者吳康瑋／攝影

伺服器和儲存供應大廠美超微電腦 (Supermicro) 19日宣布，隨著軟體定義儲存 (SDS) 平台 OSNexus QuantaStor獲得 Graid Technology 的SupremeRAID認證，美超微也將 GPU 加速的 SupremeRAID™ 與 OSNexus 的縱向擴展，以及橫向擴展 QuantaStor 存儲軟體相互結合，並打造全新的「資料儲存解決方案」，該方案將為旗下存儲客戶帶來了更高水平的性能和數據彈性。

外媒「美通社」近日報導指出，SupremeRAID作爲全球唯一能夠充分發揮PCIe 3、4和5 SSD性能潛力的NVMe和NVMeoF RAID卡，已正式通過對軟體定義儲存 (SDS) 平台 OSNexus QuantaStor 以及Grid的認證，而GPU 加速的SupremeRAID透過利用專利的路徑外技術（將控制路徑與資料路徑分開），最大限度地提高了SSD 的效能和可用容量，並比傳統硬體和軟體RAID 提供8 倍~10 倍的效能增益。

美超微（Supermicro）歐洲、中東和非洲地區總裁兼董事總經理Vik Malyala 表示，團隊多年來一直與 OSNexus 和 Graid Technology 合作，利用美超微的 Petascale 全快閃儲存伺服器系列提供高效能儲存解決方案。而這一新解決方案將 GPU 加速的SupremeRAID與 OSNexus 的縱向擴展和橫向擴展 QuantaStor 存儲軟體相結合，為 Supermicro 的存儲客戶帶來了更高水平的性能和數據彈性。

據悉，軟體定義儲存 (SDS) 平台 OSNexus QuantaStor 主要能使組織以標準伺服器取代傳統的檔案、區塊和物件儲存系統，以提供強大、可靠且高度可擴展的物件、檔案和區塊儲存解決方案，且易於在單一平台中部署和維護。至於OSNexus + Grid的優點，包括「在地化重建」，提高橫向擴展配置的效能，因為無需網路頻寬即可從熱備用重建。以及其「耐用性」大大的提升。

對此，OSNexus執行長StevenUmbehocker也坦言，團隊在使用 SupremeRAID控制器進行橫向擴展 Ceph 集群測試時，也發現即使在重建驅動器時，將此方式與標準 Ceph 配置相比，我們的性能也有適度提升。而使用 SupremeRAID是確保持續、一致的集群性能的好方法，透過將 Ceph 軟體副本和糾刪碼與 SupremeRAID RAID5 相結合，顯著提高耐用性。

伺服器 超微 軟體

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