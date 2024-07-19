聽新聞
test
0:00 / 0:00
台積電海外布局 魏哲家稱不會改變
美國前總統川普點名台灣請求美國協防台灣需付保護費的地緣政治風險升高問題，台積電董事長魏哲家昨日在法說會中，面對法人提問的時候表示，台積電海外布局不會因此改變。
他說，台積電目前已經在美國亞利桑那州與日本熊本等地建廠，還未包括歐洲的德國。並強調，這是台積電因應地緣政治所做的布局，不會因川普說台灣拿走美國百分之百晶片業務、點名要台灣付保費護而改變。
不過，台積電昨股價確實受到地緣風險升高、台積電ADR（美國存託憑證）同步重挫近百分之八，導致開盤股價摜破千元，最低到九八六元，換算二日市值縮水近五百億美元，透露市場對未來的疑慮。
尤其，台積電法說會前夕全球最大半導體設備商艾司摩爾（ASML）公布第二季財報，營收雖優於預期，但因出貨中國大陸比重仍高達百分之四十九，意味美國對中國大陸科技防堵仍有相當大破洞，也引起市場擔憂未來美國政府會加大輸中管制力道。
📌 數位夯什麼？快來看看
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 三星新品懶人包／Galaxy Z Fold6變薄、Z Flip6相機升級 Galaxy Buds3系列改頭換面、Galaxy Watch Ultra續航100小時
📢 LINE免費貼圖來了！粒粒兔「拿出魔法小卡」超Q 來應援巴黎奧運台灣選手
📢 懶人包／等iPhone 16還是買iPhone 15？5方向挑手機 蘋果發表會日期可能在這天
📢 7月份4G、5G便宜資費懶人包／電信三雄4G吃到飽488元最划算！5G折扣免400
📢 開箱／Xperia 10 VI玩東京！1按鍵秒變日本Fu 炸雞照片拍出香味
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言