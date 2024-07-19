台積電海外布局 魏哲家稱不會改變

美國前總統川普點名台灣請求美國協防台灣需付保護費的地緣政治風險升高問題，台積電董事長魏哲家昨日在法說會中，面對法人提問的時候表示，台積電海外布局不會因此改變。

他說，台積電目前已經在美國亞利桑那州與日本熊本等地建廠，還未包括歐洲的德國。並強調，這是台積電因應地緣政治所做的布局，不會因川普說台灣拿走美國百分之百晶片業務、點名要台灣付保費護而改變。

不過，台積電昨股價確實受到地緣風險升高、台積電ADR（美國存託憑證）同步重挫近百分之八，導致開盤股價摜破千元，最低到九八六元，換算二日市值縮水近五百億美元，透露市場對未來的疑慮。

尤其，台積電法說會前夕全球最大半導體設備商艾司摩爾（ASML）公布第二季財報，營收雖優於預期，但因出貨中國大陸比重仍高達百分之四十九，意味美國對中國大陸科技防堵仍有相當大破洞，也引起市場擔憂未來美國政府會加大輸中管制力道。