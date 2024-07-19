聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電海外布局 魏哲家稱不會改變

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

美國前總統川普點名台灣請求美國協防台灣需付保護費的地緣政治風險升高問題，台積電董事長魏哲家昨日在法說會中，面對法人提問的時候表示，台積電海外布局不會因此改變。

他說，台積電目前已經在美國亞利桑那州與日本熊本等地建廠，還未包括歐洲的德國。並強調，這是台積電因應地緣政治所做的布局，不會因川普說台灣拿走美國百分之百晶片業務、點名要台灣付保費護而改變。

不過，台積電昨股價確實受到地緣風險升高、台積電ADR（美國存託憑證）同步重挫近百分之八，導致開盤股價摜破千元，最低到九八六元，換算二日市值縮水近五百億美元，透露市場對未來的疑慮。

尤其，台積電法說會前夕全球最大半導體設備商艾司摩爾（ASML）公布第二季財報，營收雖優於預期，但因出貨中國大陸比重仍高達百分之四十九，意味美國對中國大陸科技防堵仍有相當大破洞，也引起市場擔憂未來美國政府會加大輸中管制力道。

台積電 美國

延伸閱讀

魏哲家：台積電海外布局 不會因川普點名台灣需交保護費而改變

台積電法說會／面對地緣政治風險 魏哲家：策略沒變

被川普點名的半導體產業首當其衝 台積電市值二日縮水近500億美元

台積電第2季營收飛越財測高標 單季寫下6735.1億元新高 季增13.6%

相關新聞

台積電啟動晶圓代工2.0

台積電董事長暨總裁魏哲家昨主持接任董座後首場法說會，首度揭露台積電啟動「晶圓製造二點○」，他解釋，可以讓生意更明確，也讓...

台灣做主權AI 林之晨：打造繁中資料庫

各國主權AI（人工智慧）意識興起，台灣具備強勁AI硬體製造能力之外，更該發展主權AI，才能讓台灣AI發展能力超前。電信三雄董...

魏哲家：上修全年營運展望

台積電昨舉行法說會，釋出優於預期的財報，且在AI晶片需求強勁、智慧型手機動能回溫下，預估第三季季營收續增一成。董事長暨總...

台積電法說會／預期2奈米在頭兩年產品設計定案量 高於3、5奈米同期

台積電（2330）18日在法說會中，更新了先進製程的發展進度，預期該公司2奈米技術，在頭兩年的產品設計定案（tape o...

數位發展部：打詐通報查詢網8月底上線 防詐子法擬定中

數發部長黃彥男今天表示，數發部打詐通報查詢網預計最快8月底上線；詐欺犯罪危害防制條例三讀通過後，將制定數位經濟防詐措施相...

喜迎iPhone 16大單！全新攜手客戶打入供應鏈 下半年營運看旺

蘋果新機iPhone 16系列即將在9月正式發表，而砷化鎵磊晶廠全新（2455）今年則攜手客戶順利打入供應鏈，並成為iP...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。