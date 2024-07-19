台灣做主權AI 林之晨：打造繁中資料庫

各國主權AI（人工智慧）意識興起，台灣具備強勁AI硬體製造能力之外，更該發展主權AI，才能讓台灣AI發展能力超前。電信三雄董、總昨拜會新任數發部長黃彥男，除了談打詐、阻詐議題之外，台灣大總經理林之晨也建議，數發部可以匯集政府、民間力量建置高品質「繁體中文共同資料庫」，為主權AI發展奠定基礎。

電信三雄董、總昨日下午至數發部拜會部長黃彥男，由擔任電信協會理事長的中華電信董事長郭水義帶隊，中華電信董事長郭水義、總經理林昭陽，台灣大董事長蔡明忠、總經理林之晨，遠傳董事長徐旭東、總經理井琪均全都出席，會議中討論了打詐、防詐、主權AI（人工智慧）等議題。

輝達執行長黃仁勳二月在杜拜世界政府高峰會發表演說時，就提倡過主權AI概念，認為主權AI不僅可以增強國家的科技創新能力，也用來保護、推廣本國文化、語言和知識。

林之晨指出，台灣數位發展進入到「換檔期」，過去一、兩年，台灣幾個重要的數位產業，不管是電子商務、數位廣告、數位訂閱制，年成長都已經降到一成，電商這幾季甚至都只有個位數成長。

「數位發展部門現在很重要，要啟動整個數位產業發展，AI是個關鍵。」林之晨表示，台灣現在的AI產業發展關鍵，卡在沒有自己的繁體中文共同資料庫（common data set），「ChatGPT、Gemini，雖然都講繁體中文，但它們講的繁體中文都怪怪的，因為它吃的語料不是我們台灣的語料」。

林之晨指出，AI工作有九成是資料整理、一成是訓練AI，對於英語系AI模型來說，因為英語世界有許多共同資料庫，因此，大眾使用Gemini、ChatGPT等生成式AI時，會覺得表現都差不多，「如果沒有高品質的繁中資料庫，根本訓練不出來主權AI。因此，跟部長建議，要集合政府甚至民間力量去把繁中共同資料庫做出來」。

數發部長黃彥男也認同主權AI發展的重要。並表示，開發繁體中文共同資料庫將會是多元創新司的其中一個任務，未來，也希望能有機會跟電信業者一起合作。