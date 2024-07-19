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RISC-V受青睞 帶旺晶心科
大陸半導體廠衝刺自研晶片，具有開放性特質的RISC-V架構可以避開x86與安謀（Arm）帶有歐美色彩的疑慮，成為陸企積極投入的架構，後市大好。台廠中，聯發科（2454）轉投資處理器矽智財（IP）廠晶心科是目前台灣規模最大的RISC -V架構業者，業績喊衝，今年業績目標看增三成。
晶心科在RISC-V產業具有指標性，為RISC-V國際協會創始首席會員，該公司年度業績已連七年創新高，去年營收更首度超越10億元大關，今年上半年合併營收為4.91億元，年增21.6％。
業界人士分析，美國限制大陸獲取先進半導體技術後，陸企近年將重心逐漸轉移到訴求開源、開放的RISC-V架構上，讓RISC-V架構成為大陸IC設計新星，讓晶心科發展備受關注。
英特爾主導的x86及安謀（Arm）為目前的兩大主流晶片架構，但安謀要向使用者收取高額權利金，x86則有複雜指令集，RISC-V挾「開源免費、可模組化與指令數簡潔且低功耗」的優勢，加上不具歐美色彩，有效規避美方限制，被視為x86與安謀架構之外的晶片設計架構首選，吸引新創與大陸IC業者搶用。
晶心科看好公司後市，董事長林志明先前表示，今年業績以成長三成為目標。
晶心科正加強高階產品布局，今年會推出相容於Android系統的RISC-V CPU系列產品規畫，以及ISO 26262 ASIL-D的車規CPU IP，希望協助客戶於高階應用領域取得成功。同時，AI應用也已是晶心科營收的重要支柱，該公司已建立新的AI產品線AndesAIRE。
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