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微軟Google「繞道」 也是助力

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

外媒報導，微軟、Google傳以大陸境外據點，為當地企業提供資料中心服務，間接提供陸廠輝達AI晶片支援。業界人士分析，美國雲端服務廠（CSP）「繞道」提供資料中心服務，顯示非常重視當地市場，對台廠伺服器代工廠而言，將是挹注營運成長的另一波助力。

微軟、Google是全球前三大CSP，兩家公司一舉一動都牽動全球AI產業發展。

根據科技媒體《The Information》17日報導，儘管美國商務部早已對大陸採取科技產品出口管制，Google和微軟雲端部門卻藉由大陸境外據點提供資料中心服務，等同大陸業者仍可透過資料中心，間接使用先進AI晶片。

報導指出，微軟主要在大陸以外地區，向當地客戶提供伺服器租賃服務，相關伺服器內建晶片包括輝達A100及H100晶片；Google同樣也傳出，允許大陸客戶使用位於境外的伺服器，並堅信提供的服務符合美國出口禁令管制。

從大陸資料中心市場來看，輝達AI晶片市占率高達九成。業界人士指出，雖然近來大陸科技巨頭相繼擴大自研晶片能量，或採購本土AI晶片，但近期美國大選因槍擊案後，局勢更緊繃，美中關係不確定性升溫，可能刺激大陸業者對輝達AI晶片的備貨力道，加速拉抬需求。

AI 晶片

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