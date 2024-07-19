威盛、矽統今年更有看頭 陸廠擴大與台系特殊應用IC、IP業者合作
美中科技戰升級聲浪再起，大陸IC設計廠因應地緣政治紛擾，積極加快自研晶片腳步，並擴大和威盛、M31、矽統等台灣特殊應用IC（ASIC）設計服務商和矽智財（IP）廠合作研發IC，威盛與矽統直接透過大陸轉投資接單出貨，搶第一手商機奏捷，威盛相關業務營收暴衝，今年更有看頭。
威盛透過100%持股子公司威宏布局ASIC，同時也透過轉投資的兆芯搶搭大陸自研晶片商機，雙管齊下。
威盛ASIC業務接單暢旺。根據威盛這兩年的年報，威宏2022年占其業績比重為24％，推算相關營收為22.3億元，而進展到去年，占威盛的業績比重已提升至41％，推算相關營收高達51.8億元，約年增1.32倍，遠高於母公司去年營收成長35.9％的水準。
威宏營運衝鋒，讓威盛董事長暨總經理陳文琦相當滿意，並透露威盛ASIC業務已揮軍當紅的AI應用，鎖定較先進製程技術方向為主，並耕耘先進封裝技術，2024年成長性也會相當不錯，「今年威盛整體營運看來是往正面發展」。
威盛集團轉投資的兆芯也在大陸自研CPU領悟闖出一片天，推出大陸史上最強自研CPU「KX-7000系列」，主打運算性能較一代產品大增兩倍，並導入DDR5、PCIe 4.0、USB 4等國際主流介面，並已拿下多家陸系品牌大廠大單，大咬大陸自研晶片商機。
為了充實銀彈，追求更大版圖，威盛近期也公告將發行海外存託憑證（GDR）。該公司擬在不超過7.5萬張額度內辦理，而這也將是威盛首次發行GDR。
矽統方面，外界評估，該公司完成併購取得山東聯暻半導體股權後，其ASIC設計服務的業績比重將大增，也有機會持續搶占大陸自製IC相關服務商機。
矽統先前提到，聯暻是位於大陸濟南的IC設計服務公司，與智原的業務類似，但並沒有那麼高階，經過這些年耕耘，在大陸市場慢慢已有知名度。聯暻去年營收約新台幣13億元，獲利逾2億多元，且沒有負債，未來與矽統可望有所互補。
M31方面，其IP技術為自主研發，基本上不受美國出口管制政策限制，而且積極耕耘先進製程IP。不過據了解，該公司目前在大陸市場，最先進的技術合作是達6奈米製程，應用於ADAS等領域，且客戶合作的晶圓代工廠是台積電，並不太承接具敏感性的案件。
法人認為，如果美中對抗加劇，陸廠希望盡量在供應鏈中排除美國廠商，M31基本上扣除敏感性應用的先進製程案件，其他部分的商機都看得到也吃得到。
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