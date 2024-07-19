美中科技戰再升溫 英業達、神達AI訂單塞爆

美中科技戰再升溫，大陸網路四巨頭字節跳動、阿里、百度、騰訊相繼擴大自研AI晶片能量，加速導入資料中心，同時持續引入輝達降規版H20晶片啟動大建設，引爆龐大AI伺服器代工需求，英業達（2356）、神達入列陸企首選代工名單，訂單塞爆。

其中，英業達手握百度、曙光海外資料中心AI訂單，神達也拿下大陸伺服器品牌龍頭廠浪潮大單，伴隨非大陸市場伺服器接單火熱，英業達與神達通吃大陸與非大陸商機，在美中科技戰升溫的氛圍下，營運左右逢源。

陸企擴大AI能量嘉惠台廠 圖／經濟日報提供

英業達大陸雲端服務商客戶囊括百度、阿里巴巴、騰訊、字節跳動，也協助品牌廠曙光代工海外資料中心訂單，第2季起陸系客戶需求明顯優於預期，對H20伺服器拉貨動能升溫，相關需求並可望延續至下半年。

英業達也大啖輝達GPU伺服器商機，今年主要出貨動能來自H100及H200系列，搭載輝達H200晶片的AI伺服器第3季將接棒演出。

神達集團旗下擁有三大伺服器事業，包括神雲科技、泰安電腦及美國大型通路商新聚思，客戶涵蓋美中一線大廠，其中神雲科技主要客戶包括X、亞馬遜、戴爾、浪潮等，同步搶食美中AI伺服器大商機。

神達挾集團量能，積極衝刺AI伺服器業務，旗下子公司及轉投資公司各有擅場，神雲科技為系統組裝代工廠，泰安電腦科技為伺服器主機板品牌廠，新聚思發展雲端伺服器市場。

受美國政府禁令箝制，大陸雲端服務供應商（CSP）持續擴大投入AI晶片自主化，目前以百度、阿里最積極。百度2020年初即發展自研ASIC晶片崑崙芯第一代，第二代2021年量產，第三代預計今年上市。

阿里2018年收購大陸CPU IP供應商中天微後，同年9月成立平頭哥半導體，自研ASIC AI晶片含光800，第一代ASIC晶片原先還得仰賴外部業者共同設計，透過強化內部ASIC自主能力，去年起開始仰賴自家資源。字節跳動則是今年6月傳與博通（Broadcom）合作，共同開發先進AI晶片。

陸系CSP廠在投入自研晶片的同時，也積極向本土晶片大廠華為採購AI晶片，華為旗下海思新一代AI晶片昇騰910B，除用於華為自家公有雲基礎設施，也出售給其他大陸業者，百度去年共購買上千顆昇騰910B晶片，騰訊也傳已採購。