聽新聞
test
0:00 / 0:00
遭NCC開罰兩次 台灣大：將主張法律權益
台灣大哥大（3045）最近因逾期未繳回頻寬問題，被國家通訊傳播委員會（NCC）開罰兩次。台灣大董事長蔡明忠昨（18）日表示，該罰就應該罰，不該罰就不應該被罰，台灣是法治國家，一切依法，台灣大絕對遵法，但也會主張法律權益。
去年初NCC以附加附款方式通過台灣大哥大併台灣之星案，台灣大應在今年6月30日後繳回超額10MHz頻寬，但逾期未歸還，NCC以未履行附款，按行政程序法罰怠金30萬元，又因改正期限過後仍在使用超額頻寬，違反營運計畫的網路設置計畫，按電信管理法開罰300萬元。
電信三雄董、總昨日至數發部拜會新任部長黃彥男、次長林宜敬，中華電信董事長郭水義、總經理林昭陽，台灣大董事長蔡明忠、總經理林之晨，遠傳董事長徐旭東、總經理井琪都出席，會後蔡明忠接受訪問表達上述意見。
📌 數位夯什麼？快來看看
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 三星新品懶人包／Galaxy Z Fold6變薄、Z Flip6相機升級 Galaxy Buds3系列改頭換面、Galaxy Watch Ultra續航100小時
📢 LINE免費貼圖來了！粒粒兔「拿出魔法小卡」超Q 來應援巴黎奧運台灣選手
📢 懶人包／等iPhone 16還是買iPhone 15？5方向挑手機 蘋果發表會日期可能在這天
📢 7月份4G、5G便宜資費懶人包／電信三雄4G吃到飽488元最划算！5G折扣免400
📢 開箱／Xperia 10 VI玩東京！1按鍵秒變日本Fu 炸雞照片拍出香味
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言