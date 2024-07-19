遭NCC開罰兩次 台灣大：將主張法律權益

台灣大哥大（3045）最近因逾期未繳回頻寬問題，被國家通訊傳播委員會（NCC）開罰兩次。台灣大董事長蔡明忠昨（18）日表示，該罰就應該罰，不該罰就不應該被罰，台灣是法治國家，一切依法，台灣大絕對遵法，但也會主張法律權益。

去年初NCC以附加附款方式通過台灣大哥大併台灣之星案，台灣大應在今年6月30日後繳回超額10MHz頻寬，但逾期未歸還，NCC以未履行附款，按行政程序法罰怠金30萬元，又因改正期限過後仍在使用超額頻寬，違反營運計畫的網路設置計畫，按電信管理法開罰300萬元。

電信三雄董、總昨日至數發部拜會新任部長黃彥男、次長林宜敬，中華電信董事長郭水義、總經理林昭陽，台灣大董事長蔡明忠、總經理林之晨，遠傳董事長徐旭東、總經理井琪都出席，會後蔡明忠接受訪問表達上述意見。