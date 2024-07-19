魏哲家：上修全年營運展望

台積電昨舉行法說會，釋出優於預期的財報，且在AI晶片需求強勁、智慧型手機動能回溫下，預估第三季季營收續增一成。董事長暨總裁魏哲家並上修全年營收成長目標，由原預估以美元計價的營收年增率約百分之廿到廿五，上修至百分之廿四至百分之廿六（mid twenties）。備受市場關注的資本支出，則將原估的二百八十億美元至三百二十億美元，略微上修至三百億美元到三百二十億美元。

台積電第二季稅後純益二四七八點四五億元，季增百分之九點九，年增百分之三十六點三，每股稅後純益九點五六元，改寫歷年同期新高與單季第三高。換算每天賺進二十七點五億元，獲利能力居上市公司之冠。

營收、獲利貢獻主要來自三奈米和五奈米先進製程，這兩製程台積電在全球都具有很高市占率，又都是目前熱度最高AI晶片主要採用的製程，足見台積電協助輝達、超微等擴大AI伺服器市占外，也帶來豐碩獲利。

台積電三奈米和五奈米製程占營收比重已衝高到五成；因先進製程訂單強勁拉升產能利用率，第二季毛利率、營益率均超越財測高標。

台積電資深副總經理財務長暨發言人黃仁昭表示，「進入第三季後，台積電業績仍將得益於智慧手機和AI相關商機對先進製程技術的強勁需求。」他預估，本季營收以美元計價，營收將介於二百二十四億美元到二百三十二億美元，季增百分之七點六到百分之十一點四，如以三十二點五兌換一美元匯率基礎計算，將介於七千二百八十億到七千五百四十億元，取中間值約季增百分之九點六，約一成。