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CoWoS供不應求 均華、盟立 設備出貨旺
台積電（2330）高喊CoWoS產能嚴重供不應求，積極擴產，法人看好將引動龐大的設備拉貨潮，帶旺均華、盟立、志聖、大量、均豪及東捷、友威科等台積電先進製程設備協力廠。
均華受惠先進封裝需求強勁，今年首季繳出史上最強單季營收及獲利的好成績。隨著先進封裝設備需求持續發燒，均華目前在手訂單維持在10餘億元的新高水位，下半年營運提前加溫。估計客戶端的急單需求熱況，將開啟設備業的黃金成長期。
均豪董事長陳政興指出，均豪加入G2C+聯盟，志聖和均華也進入先進封裝賽道。
盟立董事長孫弘表示，AI帶動供應鏈需求逐步攀升。封測產業因缺工積極投入自動化，盟立成功接獲先進封裝CoWoS相關訂單，今年下半年進入交貨密集期。
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