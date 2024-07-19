台積產品定價...不是齊頭式平等

台積電（2330）3奈米先進製程產能供不應求，外傳要漲價。對於漲價議題，台積電董事長魏哲家昨（18）日表示，台積電持續策略定價進而反映價值，價格在不同客戶、不同產品製程的價值不一樣，不是對所有產品價格齊頭式平等，整體策略進展很順利，正在與客戶合作，並在價格與產能上盡力支持客戶所需。

即便魏哲家並未正面回應漲價議題，法人認為上述言論隱約透露「漲價是會有的，但不同客戶或產品會有不同」。分析師關注台積電2025年如何銷售更多價值，魏哲家回應，台積電持續策略定價，客戶也很好地持續銷售價值，相信台積電也會做得很好。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳先前在公開活動當起自家AI晶片最佳銷售員，高喊「買愈多、省愈多」。魏哲家昨天回應分析師提問也幽默說道：「我愛我的客戶（I like my customer），我跟他看法一樣，認同買愈多省愈多。」

分析師關注相對高速運算（HPC），手機定價對成本較敏感，魏哲家回應也重申說，台積電的策略定價不是對所有產品價格齊頭式平等。考量所有客戶都在尋求領先發展，台積電正與客戶合作，並在價格與產能上盡力支持客戶所需。

法人關注台積電在銷售價值下，為何不提高長期毛利率53%的目標？對此，台積電提到，公司長期看53%和以上的毛利率是可行的，持續策略定價反映價值。